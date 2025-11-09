Κέλλας: Ελέγχονται 7.000 ΑΦΜ και 4 εγκληματικές οργανώσεις για επιδοτήσεις – €33 εκατ. σε μη δικαιούχους
11:30 - 09 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Σαφείς απαντήσεις για τις καθυστερήσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις και τα προβλήματα στις πληρωμές έδωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην εκπομπή της ΕΡΤnews «Σαββατοκύριακο από τις 5».

Ο κ. Κέλλας χαρακτήρισε τη διαδικασία μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ως «ίσως τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα», τονίζοντας πως η αλλαγή πραγματοποιείται εν κινήσει, με ταυτόχρονες πληρωμές και ελέγχους.

«Κατανοούμε τον θυμό των αγροτών. Ζητάμε υπομονή. Η μεταρρύθμιση αυτή θα διασφαλίσει διαφάνεια και αξιοπιστία για τα επόμενα χρόνια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πληρωμές έως τα τέλη Νοεμβρίου

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, διαβεβαιώνοντας ότι η βασική ενίσχυση, ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, θα καταβληθεί ως το τέλος Νοεμβρίου.

Την ίδια περίοδο αναμένεται να πραγματοποιηθούν:

  • Η πληρωμή του μέτρου 23 (178 εκατ. ευρώ), που εφαρμόζεται για πρώτη φορά.
  • Η καταβολή 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία, μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία «Ντάνιελ».
  • Η προκαταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ ύψους 100 εκατ. ευρώ για ζημιές από παγετό, περίπου 15 ημέρες μετά την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης.

Ο κ. Κέλλας εξήγησε ότι η καθυστέρηση της βασικής ενίσχυσης οφείλεται στο ότι το ΟΣΔΕ έκλεισε φέτος στις 20 Οκτωβρίου, έπειτα από αίτημα των ίδιων των αγροτών λόγω τεχνικών προβλημάτων.

«Η πληρωμή γίνεται έναν μήνα μετά το κλείσιμο του ΟΣΔΕ, γι’ αυτό και μεταφέρθηκε στα τέλη Νοεμβρίου», διευκρίνισε.

33 εκατ. ευρώ σε μη δικαιούχους - Έλεγχοι σε 7.000 ΑΦΜ

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις για παράνομα καταβληθείσες ενισχύσεις, ο υφυπουργός αποκάλυψε ότι έχουν ήδη εντοπιστεί 33 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν σε μη δικαιούχους.

«Ο έλεγχος συνεχίζεται σε 7.000 ΑΦΜ και τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις. Η κυβέρνηση δεν θα υπολογίσει πολιτικό κόστος. Όλα τα κλεμμένα θα επιστραφούν», τόνισε ο κ. Κέλλας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΑΑΔΕ έχει αναλάβει πλέον την ευθύνη του εντοπισμού και της ανάκτησης των ποσών, καθώς και τη διαχείριση των υποθέσεων όπου υπάρχουν κρατήσεις πληρωμών για έλεγχο.

Πληρωμές για αγροτικό πετρέλαιο και Θεσσαλία

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες πληρώθηκε το αγροτικό πετρέλαιο, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα καταβλήθηκαν τα ποσά για φερτά υλικά στα ακαλλιέργητα χωράφια της Θεσσαλίας και για ζωοτροφές.

Όπως διευκρίνισε, για τα ΑΦΜ που δεν πληρώθηκαν, πρόκειται για περιπτώσεις που έχουν κρατηθεί για διασταυρωτικούς ελέγχους από την ΑΑΔΕ, προσθέτοντας ότι «το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία, που είναι καθαρά ζήτημα της ΑΑΔΕ».

Αποζημιώσεις για ευλογιά

Ο κ. Κέλλας γνωστοποίησε επίσης ότι έχουν ήδη δοθεί 40 εκατομμύρια ευρώ σε κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους λόγω ευλογιάς.

«Δεν έχει εγκριθεί ακόμη κανένα εμβόλιο στην Ε.Ε., ούτε στη Βουλγαρία όπως ακούστηκε. Είναι κρίσιμο να τηρηθούν τα μέτρα βιοασφάλειας», επεσήμανε.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός έστειλε μήνυμα στους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις στην Αθήνα, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο παραμένει ανοιχτό στον διάλογο. «Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι των αγροτών. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τα αιτήματά τους», υπογράμμισε.

