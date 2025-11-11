Τσιάρας - Χατζηδάκης: Παρουσίασαν σχέδιο πληρωμών στους αγρότες - Το χρονοδιάγραμμα
18:12 - 11 Νοε 2025

Η κυβέρνηση εντείνει τις προσπάθειές της για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, με ανοιχτό διάλογο και στοχευμένες δράσεις, όπως τόνισαν οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συναντήσεις με εκπροσώπους αγροτών, συνεταιρισμών και αγροτικών συλλόγων.

Τσιάρας: Ανοιχτή πόρτα για διάλογο και επίλυση προβλημάτων

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο και αντιμετώπιση των προβλημάτων, υπογραμμίζοντας δύο βασικά ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα: την ροή των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να στηρίξει ουσιαστικά τον έντιμο Έλληνα παραγωγό και να δρομολογήσει τις πληρωμές που θα προσφέρουν γενικότερη ανακούφιση στον παραγωγικό κόσμο», ανέφερε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε νέα εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή ροή των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σχέδιο πληρωμών έως το τέλος του 2025

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα πληρωμών που περιλαμβάνει:

  1. Προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για το 2025 έως το τέλος Νοεμβρίου.
  2. Πίστωση των ποσών του Μέτρου 23 για την ενίσχυση του αυξημένου κόστους παραγωγής, ύψους συνολικά 178 εκατ. ευρώ.
  3. Ολοκλήρωση των πληρωμών οκτώ εκκρεμών προγραμμάτων (π.χ. Σπάνιες Φυλές, Παλιά Βιολογικά).
  4. Αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για ζημιές από παγετό και προκαταβολή για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον κυκλώνα «Ντάνιελ».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς πρέπει να βασίζεται στις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Επιστημόνων, ενώ τόνισε ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε μαζικό εμβολιασμό, με τις τρίτες χώρες που το έκαναν να μην έχουν επιστρέψει σε μη ενδημικό καθεστώς.

Χατζηδάκης: «Στην τελική ευθεία για τις πληρωμές»

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος συναντήθηκε με εκπροσώπους της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ),επεσήμανε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την καταβολή της βασικής ενίσχυσης και των εκκρεμών προγραμμάτων, όπως το Μέτρο 23. Παράλληλα, τόνισε ότι η συντονισμένη αντιμετώπιση της ευλογιάς προχωρά με συμμετοχή των Περιφερειών, των κτηνιατρικών σχολών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με στόχο τον αυστηρό έλεγχο και την πρόληψη της εξάπλωσης.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε: «Είμαστε ανάμεσα σε δύο διαφορετικές πιέσεις. Την πίεση, από τη μια πλευρά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θέλει ευλόγως ένα καινούργιο, αξιόπιστο σύστημα - και τις ευθύνες που μας αναλογούν τις έχουμε αναλάβει δημόσια. Είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε, λοιπόν, το ταχύτερο δυνατό ένα καινούργιο, αξιόπιστο σύστημα. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε τις, επίσης εύλογες, πιέσεις των αγροτών μας για όσο δυνατόν πιο έγκαιρες πληρωμές».

Και οι δύο υπουργοί επισήμαναν ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης δεν αποσκοπούν μόνο στην άμεση στήριξη των παραγωγών, αλλά και στη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, μέσα από διαφάνεια, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και σταθερό πλαίσιο ενισχύσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2025 - 18:22
