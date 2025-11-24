GPO: Πολιτική αλλαγή ζητούν 7 στους 10 πολίτες – Απαισιοδοξία και αβεβαιότητα κυριαρχούν

Σταθερές παραμένουν οι τάσεις της κοινής γνώμης στους περισσότερους δείκτες, καθώς επίσης και το πολιτικό κλίμα, όπως δείχνει δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύουν σήμερα (Δευτέρα, 24/11) τα «Παραπολιτικά».

Πιο αναλυτικά, εν αναμονή των εξελίξεων που αναμένεται να προκαλέσει η πιθανολογούμενη είσοδος νέων κομματικών σχηματισμών στο πολιτικό σκηνικό, το κλίμα απαισιοδοξίας και αβεβαιότητας παραμένει κυρίαρχο για περισσότερους από 3 στους 4 πολίτες, με το 42,8% να δηλώνει ότι καταφέρνει να καλύπτει τις ανάγκες του με δυσκολία, το 13,8% να μην μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών του και το 6,6% να εμφανίζεται αδύναμο να εξυπηρετήσει ακόμα και βασικές ανάγκες.

Στον αντίποδα, ένα ποσοστό της τάξης του 30,4% δηλώνει πως «ζει άνετα», αλλά χωρίς δυνατότητα αποταμίευσης, ενώ στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας βρίσκεται ένα 6,4%, όσοι δηλαδή απαντούν ότι και ζουν άνετα και αποταμιεύουν ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με το παραπάνω και όπως προκύπτει από την αριθμητική ανάγνωση, χωρίς να εξετάζεται η κομματική τοποθέτηση των ερωτηθέντων, με αναγωγή στο σύνολο, το 36,8% της κοινωνίας ζει άνετα, το 42,8% (που αντιστοιχεί στη μεσαία τάξη) αγωνίζεται καθημερινά να καλύψει τις ανάγκες του και το 20,4% βρίσκεται σε δυσχερή οικονομική κατάσταση.

Παράλληλα, ο δείκτης θετικής αξιολόγησης του κυβερνητικού έργου παραμένει σταθερός στο 28,8%, έναντι 70,8% αρνητικών, παρά τον θετικό αντίκτυπο των πρόσφατων συμφωνιών για την έναρξη ερευνητικών γεωτρήσεων στο Ιόνιο, γεγονός που αποτιμάται θετικά από την πλειοψηφία, καθώς θεωρείται ότι αναβαθμίζει τον ενεργειακό ρόλο της χώρας τα επόμενα χρόνια. Εν τω μεταξύ, το 26,7% επιθυμεί μετά τις επόμενες εκλογές η Ν.Δ. να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και ο Κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός.

Η μεγάλη πλειοψηφία, βέβαια, σε ποσοστό 71,2%, επιθυμεί κυβερνητική και πολιτική αλλαγή, χωρίς, ωστόσο, ακόμη να έχει βρεθεί ο φορέας που θα μπορέσει να εκφράσει μαζικά αυτό το αίτημα αλλαγής. Προς το παρόν, ως η πιο πειστική κυβερνητική εναλλακτική καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ με 21,4%, με την πλειοψηφία, ωστόσο, να μη φαίνεται να πείθεται από κανέναν, σε ποσοστό 34,6%.

Οσον αφορά την πολιτική χρησιμότητα των πιθανολογούμενων νέων κομμάτων, ως ωφέλιμη για τη χώρα και τους πολίτες κρίνεται από το 26,5% η ίδρυση ενός κόμματος από τον κ. Τσίπρα και 17,4% από τον κ. Σαμαρά, ενώ 26,1 % θεωρεί ωφέλιμη την ίδρυση κόμματος από την κ. Καρυστιανού.

Εν αναμονή, λοιπόν, των πολιτικών εξελίξεων ο πίνακας της πρόθεσης ψήφου παραμένει σχεδόν αμετάβλητος, με τη Ν.Δ. στο 24,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 12,7% και την Ελληνική Λύση εδραιωμένη πλέον στην τρίτη θέση με ποσοστό 10,2%. Σταθερό το ΚΚΕ με 7,5%, ενώ συνεχίζεται η πτωτική πορεία για την Πλεύση Ελευθερίας, που ανιχνεύεται πλέον στο 6,5%.