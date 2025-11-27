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Συγκεντρωτικά στοιχεία για την ευλογιά: 423.125 θανατώσεις ζώων μέχρι σήμερα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
11:34 - 27 Νοε 2025

Συγκεντρωτικά στοιχεία για την ευλογιά: 423.125 θανατώσεις ζώων μέχρι σήμερα

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς των αιγοπροβάτων δίνουν σήμερα στη δημοσιότητα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της νόσου στη χώρα, όπως προκύπτουν από τα δεδομένα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 23 Νοεμβρίου 2025:
• έχουν καταγραφεί 1.754 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,
• σε 2.192 εκτροφές σε όλη τη χώρα,
• ενώ έχουν θανατωθεί 423.125 ζώα, στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Για την τελευταία εβδομάδα αναφοράς (17–23 Νοεμβρίου 2025) καταγράφηκαν 52 νέα κρούσματα σε δεκατέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, με βάση τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή συνεχίζουν την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης της νόσου, με έμφαση:

• στην αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας στις εκτροφές,
• στην ενίσχυση και στο συντονισμό των κτηνιατρικών και ελεγκτικών υπηρεσιών,
• στη στενή συνεργασία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες αρχές,
• και στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται.

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά από το ΥΠΑΑΤ για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

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