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Ένταση στα διόδια Μαλγάρων με τους αγρότες: Κλειστή εν μέρει η Εθνική – Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:57 - 01 Δεκ 2025

Ένταση στα διόδια Μαλγάρων με τους αγρότες: Κλειστή εν μέρει η Εθνική – Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Από την Κυριακή (30/11) η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, ενώ αποκλεισμένος είναι και ο αυτοκινητόδρομος Ε65 λόγω των τρακτέρ των αγροτών της Καρδίτσας, τα οποία έχουν παραταχθεί κατά μήκος του.

Παράλληλα, νέα μπλόκα δημιουργούνται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από το πρωί, αγρότες από τα Μάλγαρα και τα γύρω χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στον κόμβο της εθνικής οδού, όπου υπήρχε αστυνομικός φραγμός για να αποτραπεί η είσοδός τους στο οδικό δίκτυο.

Ωστόσο, ομάδα αγροτών κατάφερε να κινηθεί μέσω αγροτικών δρόμων, να βγει στην εθνική οδό και να φτάσει στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα προς Αθήνα. Εκεί έκλεισαν τα διόδια, διακόπτοντας την κυκλοφορία, ενώ ο κύριος όγκος των τρακτέρ παραμένει στον κόμβο χωρίς να έχει μπορέσει να ανέβει στον αυτοκινητόδρομο.

Την ίδια στιγμή, ενώ η κυκλοφορία συνεχιζόταν, οι αγρότες απέκλεισαν και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εγκλωβίστηκαν οχήματα που δεν πρόλαβαν να περάσουν, προκαλώντας ένταση ανάμεσα στους οδηγούς και τους αγρότες. Μάλιστα, ένας οδηγός ακούμπησε με τον προφυλακτήρα του σε ένα τρακτέρ και ακολούθησε επεισόδιο με φραστικές αντιπαραθέσεις.

Αρχικά, άνοιξε μία λωρίδα, ώστε να αποχωρήσουν τα εγκλωβισμένα οχήματα και πλέον το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτό. Πριν ανοίξει, όμως, σημειώθηκαν εντάσεις και μικροεπεισόδια. Ένα από αυτά καταγράφηκε όταν ένας οδηγός χτύπησε πάνω σε ένα τρακτέρ τον προφυλακτήρα του οχήματός του και στη συνέχεια ακολούθησε ένα επεισόδιο με ύβρεις.

Στο σημείο των διοδίων βρίσκονται αγρότες και αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας, όπου χρειάζεται.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις - Νέα μπλόκα

Νέα μπλόκα προγραμματίζονται σήμερα σε Θήβα και Λιβαδειά, ενώ τις επόμενες ημέρες σε Καστοριά, Έβρο και Σέρρες. Στο Κιλκίς, οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου Δοϊράνης με περίπου 24 τρακτέρ.

Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, οι αγρότες της Μαγνησίας αναμένεται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, καθώς και άλλα λιμάνια και τελωνεία της χώρας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να εντείνουν την παρουσία τους στους δρόμους, ζητώντας άμεσα μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τις αποζημιώσεις και την επίλυση προβλημάτων με τις πληρωμές τους.

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Τελευταία τροποποίηση στις 01/12/2025 - 16:05
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