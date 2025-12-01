Τσιάρας: Δημοκρατικό δικαίωμα οι αγροτικές κινητοποιήσεις, αλλά χωρίς να πλήττονται άλλες ομάδες

Η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε τη Δευτέρα (1/12) ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας παράλληλα ότι η πόρτα του ΥΠΑΑΤ είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες.

Αναφερόμενος στον ΑΝΤ1 στις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι πρόκειται για «δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες».

Ο υπουργός τόνισε ότι οι Έλληνες παραγωγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, τόσο λόγω της ξηρασίας που επηρεάζει την παραγωγή όσο και λόγω της διαδικασίας εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογράμμισε πως «οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» και διαβεβαίωσε ότι «όσα χρήματα δικαιούνται οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα τα λάβουν στο ακέραιο».

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη ροή των πληρωμών, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η διαδικασία «έχει ξεκινήσει και ομαλοποιείται». Όπως εξήγησε, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, καθώς υπήρχαν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ενείχαν τον κίνδυνο διακοπής της ροής ευρωπαϊκών πόρων.

Παρουσιάζοντας σχετικά στοιχεία, επισήμανε ότι «πέρυσι είχαν δοθεί γύρω στα 476 εκατομμύρια, ενώ φέτος δόθηκαν 363 εκατ. για την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης».

Η μειωμένη προκαταβολή οφείλεται, σύμφωνα με τον υπουργό, στο γεγονός ότι περίπου 2.000 παραγωγοί βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση για παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για περίπου 45.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος στοιχείων. Οι συγκεκριμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ενστάσεις, καθώς «απ’ αυτήν την εβδομάδα θα φροντίσουμε να υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα, μια δυνατότητα αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται τα χρήματά τους να τα πάρουν».

Στον ίδιο κατάλογο προστίθενται και οι ιδιοκτήτες περίπου 11.000 αγροτεμαχίων με προβλήματα στον ΚΑΕΚ, καθώς και περίπου 13.000 κτηνοτρόφοι που έμειναν εκτός επιδοτήσεων επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος στις περιοχές τους, παρότι διαθέτουν τιμολόγια γάλακτος, κρέατος και ζωοτροφών. Ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι «και αυτοί προφανώς θα λάβουν τις επιδοτήσεις».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σημαντικών πληρωμών εντός Δεκεμβρίου και εκτίμησε πως αυτό «θα φέρει μεγάλη ανακούφιση γενικότερα σε όλο τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα».

Ολοκληρώνοντας, ανέφερε πως αντιλαμβάνεται πλήρως το μέγεθος των προβλημάτων και ότι δεν αγνοεί την πραγματικότητα που βιώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Τόνισε ότι πρέπει να εξεταστούν οι πραγματικές δυνατότητες του κράτους και να υπάρξει στήριξη όπου είναι εφικτό, προσθέτοντας ότι «είμαστε εδώ και επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να βρούμε λύση για όλα τα ζητήματα που τίθενται».

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