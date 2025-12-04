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ΟΠΕΚΕΠΕ: Άνοιξε το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025 λόγω monitoring
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
18:38 - 04 Δεκ 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άνοιξε το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025 λόγω monitoring

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, άνοιξε το σύστημα της ΕΑΕ 2025, προκειμένου οι παραγωγοί να πραγματοποιήσουν διορθώσεις στα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί ως «αγρανάπαυση» ή «κοπτολίβαδο». Η δυνατότητα υποβολής διορθώσεων θα παραμείνει ενεργή έως και τις 24 Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται, ότι όσοι προβούν σε διορθώσεις έως και 8 Δεκεμβρίου θα ληφθούν υπ’ όψιν στις πληρωμές του Δεκεμβρίου. Για τους υπόλοιπους, θα πραγματοποιηθεί νέα πληρωμή. Η ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίνεται απαραίτητη ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις για όσα αγροτεμάχια δεν ανιχνεύθηκε η απαιτούμενη γεωργική δραστηριότητα (άροση ή κοπή) κατά την περίοδο 1/1/2025 – 15/10/2025 από το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS – Area Monitoring System), όπως επιβάλλει το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις το AMS εντόπισε καλλιέργεια διαφορετική από τη δηλωθείσα, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις διορθώσεις τόσο για λόγους επιλεξιμότητας όσο και για την ορθή απεικόνιση των χρήσεων γης.

Για τον σκοπό αυτό έχει αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς κατάλογος με τα αγροτεμάχια που απαιτούν επανεξέταση. Μετά την ολοκλήρωση των διορθώσεων, τα στοιχεία θα επαναξιολογηθούν κι εν συνεχεία από το AMS θα παραχθούν επικαιροποιημένα αποτελέσματα.

Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόζεται από το 2023 και είναι γνώριμη στους αγρότες. Ο Οργανισμός καλεί τους αγρότες που επιθυμούν να κάνουν διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, να το πράξουν το συντομότερο.

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