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Κλιμακώνουν για έκτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Τα μπλόκα και οι επόμενες κινήσεις τους
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:12 - 05 Δεκ 2025

Κλιμακώνουν για έκτη ημέρα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Τα μπλόκα και οι επόμενες κινήσεις τους

Reporter.gr Newsroom
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Πάνω από 4.000 τρακτέρ συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους, καθώς οι αγρότες εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους για έκτη συνεχόμενη ημέρα, με τα μπλόκα να αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.  

Τα νέα μπλόκα στη Βόρεια και κεντρική Ελλάδα

Σήμερα (5/12) νέο μπλόκο στήνεται μέχρι το μεσημέρι (περίπου γύρω στις 13:00) στα «Πράσινα Φανάρια» Θεσσαλονίκης, στο κομβικό σημείο της διασταύρωσης πριν από το αεροδρόμιο, ενώ δεν αποκλείεται να στηθεί και ένα δεύτερο στον κόμβο του «Μακεδονία».

Στις κινητοποιήσεις αυτές συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανομή, Τρίλοφο, Βασιλικά, Χαλκιδική, Γαλάτιστα και Τρίγλια.

Αύριο, Σάββατο (6/12), οι αγρότες της Μαγνησίας θα στήσουν ένα ακόμη μπλόκο στον ΠΑΘΕ στο ύψος των Μικροθηβών.

Παράλληλα, οι αγρότες του Αλμυρού και του Ρ. Φεραίου, μετά από συνέλευση, αποφάσισαν την κάθοδο στον δρόμο για τη δημιουργία ισχυρού μπλόκου με στόχο τον ΠΑΘΕ Αθηνών–Θεσσαλονίκης.

Εν τω μεταξύ, επίσης αύριο, παραγωγοί του Δήμου Λαγκαδά θα προχωρήσουν στη δημιουργία αγροτοκτηνοτροφικού μπλόκου στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Η σχετική απόφαση ελήφθη σε χθεσινοβραδινή συνέλευση, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε εκτενώς ο τρόπος συμμετοχής των τοπικών παραγωγών στο πανελλαδικό κύμα κινητοποιήσεων.

Νωρίς το πρωί του Σαββάτου (6/12), αγρότες και κτηνοτρόφοι από τον Σοχό, την Άσσηρο, τα Καλλίνδοια, την Κορώνεια, τον Βερτίσκο, τον Λαγκαδά και τον Λαχανά θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες των χωριών τους με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Από εκεί θα κινηθούν συντεταγμένα προς τον κόμβο Δερβενίου, όπου αναμένεται να φτάσουν έως τις 15:00 το αργότερο.

Ακόμη, δεν αποκλείουν να υπάρξουν και κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις, πορεία των τρακτέρ και κατάληψη λιμανιών.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Βόλου ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Πάντζιος, στόχος της πρώτης φάσης είναι να συγκεντρωθούν 150–200 τρακτέρ.

Σε μία τέτοια κίνηση στη Λάρισα, αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της πόλης, ως ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες που επρόκειτο να δικαστούν εξαιτίας της μικροσυμπλοκής με την αστυνομία την Κυριακή (30/11).

Μπλόκο και στη Λέσβο

Το πρωί της Παρασκευής (5/12) νέο μπλόκο στήθηκε και στη Λέσβο, καθώς οι αγρότες έκλεισαν τον δρόμο στο ύψος του κόμβου της Λάρσου και σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Τη συμπαράσταση τους εξέφρασαν πολλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο, ενώ δεκάδες είναι τα ψηφίσματα στήριξης σωματείων στους αγρότες, οι οποίοι ζητούν μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και αλλαγή του οργανισμού του ΕΛΓΑ.

Καρδίτσα – Ε65: Τουλάχιστον 2.000 τρακτέρ

Το μεγαλύτερο μπλόκο των αγροτών με περισσότερα από 2.000 τρακτέρ είναι στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας.

Πάνω από 500 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα διόδια του Λόγγου στον αυτοκινητόδρομο Ε65.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον κόμβο Πατρών – Πύργου

Χθες (4/12) το βράδυ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, τον οποίο είχαν κλείσει αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.

Παρ’ όλα αυτά, οι αγρότες της Αχαΐας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, δημιουργώντας νέα μπλόκα στην Πατρών – Τριπόλεως, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σήμερα το βράδυ αναμένεται η πρώτη συγκέντρωση στο Αίγιο.

Συσκέψεις και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Τις επόμενες ημέρες πιθανότατα να ακολουθήσει η σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας που θα εξετάσει κάθε μορφή κλιμάκωσης.

Εν τω μεταξύ, τα μπλόκα συνεχίζουν να ενισχύονται σε καίρια σημεία της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, παρά την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, οι καθημερινές γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα καθορίζουν την πορεία των δράσεων, εξετάζοντας την επέκταση των σημείων κινητοποίησης και την υιοθέτηση νέων μορφών διεκδίκησης, με τις αποφάσεις να λαμβάνονται συλλογικά, με στόχο, όπως λένε οι αγρότες, τη συντονισμένη και σαφή έκφραση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Τα μπλόκα σε Μάλγαρα – Ευζώνους – Χαλκηδόνα

Στα διόδια Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, αγρότες του Δήμου Δέλτα και της ευρύτερης περιοχής κρατούν από την 1η Δεκεμβρίου κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ εκείνο προς Θεσσαλονίκη ανοίγει και κλείνει περιοδικά.

Στο πλευρό τους βρίσκονται αυτοκινητιστές με τα φορτηγά τους, τη συμπαράστασή τους εξέφρασαν ιδιοκτήτες ταξί και παραγωγοί λαϊκών αγορών, ενώ χθες το «παρών» στο μπλόκο έδωσαν ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα γραφεία τελετών της Θεσσαλονίκης.

Ακόμη, ενισχύθηκε από χθες το μπλόκο που έστησαν την 1η Δεκεμβρίου αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής στο τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, με την άφιξη των συναδέλφων τους από τα Γιαννιτσά.

Τελωνείο Ευζώνων

Αν και οι συμμετέχοντες στο μπλόκο των Ευζώνων, αποφάσισαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση τον επ' αόριστον αποκλεισμό του τελωνείου, λόγω της κακοκαιρίας Byron και για λόγους ασφάλειας ανοίγουν τις πύλες του τελωνείου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση και να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα. Κανονικά -παρά τον αποκλεισμό- διεξάγεται η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα και οχημάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Εν τω μεταξύ, στη Χαλκηδόνα παραμένει το μπλόκο επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, με τις κινητοποιήσεις να πραγματοποιούνται συνήθως τις μεσημβρινές ώρες από τη μία και τουλάχιστον για ένα δίωρο.

Τα μπλόκα σε Ημαθία , Πέλλα και Πιερία

Σε επ' αόριστον αποκλεισμό βρίσκεται από τις 3/12 το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου.

Οι αγρότες διατηρούν ανοιχτή μία δίοδο αποκλειστικά για οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Κρύα Βρύση νομού Πέλλας.

Στον κόμβο της Κουλούρας έχει, επίσης, στηθεί μπλόκο, με τους συγκεντρωμένους παραγωγούς να μην έχουν προχωρήσει ακόμη σε αποκλεισμούς. Η σημερινή τους συνέλευση κρίνεται καθοριστική για το επόμενο βήμα τους.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους, στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει το δικό τους αγροτικό μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης και προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Κατερίνης.

Τελωνεία Προμαχώνα και Εξοχής

Τρακτέρ, αγροτικά οχήματα, φορτηγά, μέχρι και οχήματα μελισσοκόμων έχουν καταφτάσει στο τελωνείο του Προμαχώνα, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, από παραγωγούς του νομού Σερρών, ενώ στην κινητοποίηση συμμετέχουν και εκπρόσωποι φορέων από άλλα εργατικά σωματεία. Στις 12 το μεσημέρι, οι συμμετέχοντες θα έχουν γενική συνέλευση προκειμένου να καθορίσουν το επόμενό τους βήμα και δεν αποκλείεται από τη μία μετά το μεσημέρι να προβούν σε αποκλεισμό του τελωνείου στον Παρομαχώνα, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Στη διασταύρωση Εξοχής, περίπου 500 μέτρα από το ομώνυμο τελωνείο, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, βρίσκονται από χθες το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Νευροκοπίου με τα τρακτέρ και τα οχήματά τους. Στις 17.00 αναμένεται η γενική τους συνέλευση στο σημείο.

Στη Δράμα παραμένουν ενεργά αγροτικά μπλόκα στις διασταυρώσεις της Μαυρολεύκης και της Προσοτσάνης. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, με καθημερινές συνελεύσεις, θα αποφασίζουν συλλογικά για τη συνέχεια και τις μορφές των κινητοποιήσεών τους.

Εικόνα από τα μπλόκα Καλπακίου και Λούρου

Aποκλεισμό του κόμβου στο Καλπάκι με τρακτέρ, πραγματοποιούν από τις 8:30 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Ιωαννίνων, οι οποίοι βρίσκονται στην 6η ημέρα κινητοποιήσεων.

Τον κόμβο αναμένεται να κλείσουν και από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ, ενώ θα συνεχίσουν και αύριο τις κινητοποιήσεις τους.

Την υποστήριξή του στον αγώνα τους εξέφρασε ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης, ο οποίος χθες το βράδυ πήγε στο μπλόκο. Στο μήνυμά του προς τους αγρότες τόνισε, πως «εάν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, το ακριτικό Πωγώνι που ήδη δοκιμάζεται γιατί είναι αντιμέτωπο με κλείσιμο σχολείων, ΕΛΤΑ, Υπηρεσιών Κέντρων Υγείας, θα σβήσει».

Αύριο Σάββατο, σύμφωνα με τους αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με αποκλεισμό του κόμβου, από τις 19:00 έως τις 22:00 το βράδυ.

Ακόμη, την Κυριακή (7/12) το πρωί, κατά τις 11:00, προγραμματίζεται συγκέντρωση με αγροτικά μηχανήματα στο φυτώριο Λαψίστας. Στην συνέχεια θα γίνει πορεία προς το αεροδρόμιο Ιωαννίνων, όπου στον κόμβο του θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των φορέων του νομού.

Στο δεύτερο αγροτικό μπλόκο της Ηπείρου, στον Λούρο της Πρέβεζας τα τρακτέρ ενισχύονται.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 12:25
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