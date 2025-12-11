Συνάντηση Χατζηδάκη με αγρότες Κρήτης: Σε καλό κλίμα αλλά χωρίς «λευκό καπνό»

Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης, παρουσία του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη.

Στο τραπέζι συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς και στελέχη του οργανισμού. Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Μέγαρο Μαξίμου, η συνάντηση ήταν «θετική» και «ουσιαστική», με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν απόψεις για το σύνολο των εκκρεμοτήτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών έθεσαν αναλυτικά τα αιτήματά τους, με τους κ.κ. Χατζηδάκη και Τσιάρα να δεσμεύονται ότι πολλά από αυτά θα εξεταστούν και θα αντιμετωπιστούν το επόμενο διάστημα. Όπως σημειώθηκε, στον απόηχο των προβλημάτων που έχει προκαλέσει το μεταβατικό σύστημα πληρωμών, το υπουργείο επιδιώκει να προχωρήσει σε παρεμβάσεις που θα διορθώσουν αδικίες και θα διασφαλίσουν ότι οι πραγματικοί παραγωγοί λαμβάνουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται.

Συμπληρωματική πληρωμή για την κτηνοτροφία

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην κτηνοτροφία, όπου, όπως τόνισε η κυβέρνηση, έχει ήδη υιοθετηθεί συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες. Στόχος είναι να διορθωθούν αστοχίες που προέκυψαν από τον μαθηματικό τύπο κατανομής των επιδοτήσεων και να ενισχυθούν όσοι αποδεδειγμένα παράγουν.

Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές ξεκαθάρισαν ότι οποιεσδήποτε διευθετήσεις δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων. Τυχόν αποκλίσεις από το συμφωνημένο πλαίσιο ενέχουν τον κίνδυνο επιβολής νέων κυρώσεων εις βάρος της χώρας ή ακόμη και διακοπής της χρηματοδότησης, εξελίξεις που θα πλήξουν πρωτίστως τους Έλληνες αγρότες.

Συνέχιση του διαλόγου σε τεχνικό επίπεδο

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι ο διάλογος θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από το μεταβατικό σύστημα πληρωμών. Έμφαση δόθηκε στις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται αδικίες σε βάρος κτηνοτρόφων, με την κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα εξετάσει λύσεις που θα αποκαθιστούν τις ανισότητες.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη και τα νησιά, όπως: το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλότερες τιμές στο γάλα και οι πιέσεις που δέχεται η τοπική παραγωγή.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα γεωργίας και μελισσοκομίας, με έμφαση: στην υδατική κρίση, στο ψηφιακό δελτίο αποστολής και στη δίκαιη στήριξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών ως προς την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

Όπως επισημάνθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, η κυβέρνηση θα εξετάσει διεξοδικά όλα τα ζητήματα που τέθηκαν, τόσο τα τεχνικά όσο και τα πιο πολιτικά, και θα τοποθετηθεί συνολικά στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου με τους αγρότες. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι να υπάρξουν λύσεις που θα στηρίζουν ουσιαστικά την παραγωγή, χωρίς να διακινδυνεύεται η συμμόρφωση της χώρας με τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Χανίων, ο Πρόεδρος του Συντονιστικού Αγροτών Κρήτης Μανώλης Ορφανουδάκης εξέφρασε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του, αφού όπως ανέφερε, η αντιπροσωπεία εκτιμά ότι υπάρχει θετική διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης, για να ξεπεραστούν τα κρίσιμα προβλήματα των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα.