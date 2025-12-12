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Χνάρης (ΠΑΣΟΚ) στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία αρμοδιότητα δεν είχα για καταμέτρηση ζώων και επιδοτήσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16:14 - 12 Δεκ 2025

Χνάρης (ΠΑΣΟΚ) στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καμία αρμοδιότητα δεν είχα για καταμέτρηση ζώων και επιδοτήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Καμία αρμοδιότητα για τον έλεγχο ή την καταμέτρηση ζώων που σχετίζονται με αγροτικές ενισχύσεις δεν είχαν ποτέ οι περιφέρειες, υποστήριξε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και κτηνοτρόφος τέταρτης γενιάς, Μανώλης Χνάρης.

Όπως ανέφερε, η αρμοδιότητα αυτή ανήκει αποκλειστικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ανεξάρτητο οργανισμό που υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι κτηνιατρικές διευθύνσεις των περιφερειών έχουν αρμοδιότητα μόνο σε υγειονομικά ζητήματα και δεν εμπλέκονται στον έλεγχο ή στην καταβολή ενισχύσεων.

«Δεν μπορούν και δεν κάνουν κανέναν άλλο έλεγχο», τόνισε ο κ. Χνάρης, χαρακτηρίζοντας «ανέντιμο και ανήθικο» τον πολιτικό λασπολογικό χειρισμό της υπόθεσης.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι είχε καλή συνεργασία με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, ενώ μαζί με τον Σπήλιο Λιβανό κατέδειξαν πολιτική βούληση για την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βοσκοτόπων στην Κρήτη. Σύμφωνα με το βιογραφικό που κατέθεσε, διετέλεσε αντιπεριφερειάρχης Κρήτης με αρμοδιότητες στον πρωτογενή τομέα τα διαστήματα Μάρτιος 2017–Αύγουστος 2018 και Σεπτέμβριος 2019–Απρίλιος 2021, ενώ μεταξύ αυτών των περιόδων ήταν εντεταλμένος σύμβουλος πρωτογενούς τομέα.

Ο κ. Χνάρης δήλωσε ότι ο ίδιος διατηρεί 230 ζώα και 800 στρέμματα ιδιόκτητου βοσκότοπου, με βασικές ενισχύσεις ύψους 4.000 ευρώ για τον ίδιο, 8.000 για τη σύζυγό του και 4.000 για την κόρη του. «Η δική μου αρμοδιότητα ήταν η διασφάλιση της δημόσιας υγείας», τόνισε, χαρακτηρίζοντας «ιστορικό λάθος» την αποσύνδεση της παραγωγής από τις ενισχύσεις.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών, ο κ. Χνάρης επεσήμανε ότι:

  • Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία των 3.000 σελίδων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
  • Οι περιφέρειες δεν ελέγχουν για κατανομή βοσκοτόπων ούτε για αριθμό ζώων, κάτι που χαρακτήρισε «εφεύρημα συγκεκριμένων πολιτικών».
  • Τα προβλήματα που οδήγησαν στο σκάνδαλο σχετίζονται με πλαστά Ε9, καταστρατήγηση της τεχνικής λύσης και έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέσσερα βασικά αίτια οδήγησαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

  • Η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων.
  • Η έλλειψη διαχείρισης βοσκοτόπων χωρίς ζώα.
  • Η καταστρατήγηση της τεχνικής λύσης.
  • Η συνεχής εναλλαγή υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία καθυστέρησε την ολοκλήρωση των σχεδίων.

Ο βουλευτής τόνισε ότι αν υπήρχε σταθερότητα στην ηγεσία του υπουργείου, τα διαχειριστικά σχέδια θα είχαν ολοκληρωθεί, ενώ η Κρήτη υπήρξε η πρώτη περιφέρεια που υπέγραψε διαχειριστικά σχέδια βοσκοτόπων σε συνεργασία με τους κ. Βορίδη και Λιβανό.

Τέλος, επανέλαβε ότι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχει και καταβάλλει τις ενισχύσεις και ότι καμία αναφορά για παρατυπίες δεν είχε κοινοποιηθεί στις περιφέρειες από τον οργανισμό. «Οι κτηνοτρόφοι γελάνε με αυτά που λέγονται», σχολίασε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας κάθε υποψία εμπλοκής των περιφερειακών υπηρεσιών.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να συνδέσει τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μ. Χνάρη με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

"Η πολύμηνη επικοινωνιακή και πολιτική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να συνδέσει τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανόλη Χνάρη με ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε στο κενό. Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις" αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες "ο Μανόλης Χνάρης ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι ως αντιπεριφερειάρχης Κρήτης δεν είχε καμία αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για την καταβολή ενισχύσεων. Κατέθεσε ακόμη ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην κατανομή βοσκοτόπων μέσω της τεχνικής λύσης, δεν είχε πρόσβαση σε κτηνιατρικές βάσεις δεδομένων, ούτε κωδικούς, ούτε αρμοδιότητα ελέγχου ή απογραφής ζωικού κεφαλαίου, που αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση των παραγωγών".

Πηγές ΝΔ: Ο Μ. Χνάρης "αδειάζει” ΠΑΣΟΚ – Στον αέρα η γραμμή του Ν. Ανδρουλάκη για την τεχνική λύση

"Σε δημόσιο αυτοεξευτελισμό οδηγείται η γραμμή του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο ίδιος του ο βουλευτής, Μανώλης Χνάρης και επικεφαλής του πρωτογενούς τομέα του ΠΑΣΟΚ, κατέρριψε εκ των έσω το βασικό αφήγημα πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η πρόταση για προανακριτική επιτροπή" αναφέρουν πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με τις οποίες "ο μάρτυρας, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική και μετά από ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, όχι μόνο δεν αμφισβήτησε την τεχνική λύση, αλλά τη χαρακτήρισε ευθέως απολύτως νόμιμη, αφήνοντας έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη που επένδυσε πολιτικά στο υποτιθέμενο "συμφωνώ" του Μάκη Βορίδη".

Σημειώνουν επίσης ότι "σαν να μην έφτανε αυτό, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επιβεβαίωσε ότι οι επιδοτήσεις χορηγούνται βάσει στρεμμάτων και όχι ζώων, ενώ αίσθηση προκάλεσε η παραδοχή του ότι έλαβε ενίσχυση για 100 στρέμματα χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκονται, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη σοβαρότητα της αντιπολιτευτικής επιχειρηματολογίας".

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ, "το ερώτημα πλέον αφορά τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη: Θα αποκηρύξει τον βουλευτή του που αποδομεί το αφήγημα της Χαριλάου Τρικούπη ή θα συνεχίσει να παριστάνει ότι δεν άκουσε τίποτα; Θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη για ένα ακόμη φιάσκο στρατηγικής και για το γεγονός ότι γίνεται ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου; Γιατί, όσο ο κ. Χνάρης μιλά, τόσο γίνεται σαφές ότι μάλλον στο ΠΑΣΟΚ ο Ν. Ανδρουλάκης αποτελεί τη… μειοψηφία στο ίδιο του το κόμμα" καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 17:26
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