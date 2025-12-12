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Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
13:08 - 12 Δεκ 2025

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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"Η πολύμηνη επικοινωνιακή και πολιτική προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να συνδέσει τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανόλη Χνάρη με ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπεσε στο κενό" τονίζουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, για τη σημερινή εξέταση των βουλευτών Εμμ. Χνάρη και Χρ. Μπουκώρου από την επιτροπή που διερευνά τις κοινοτικές αγροτικές επιδοτήσεις.

"Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις", τονίζουν, και προσθέτουν:

"Ο Μανόλης Χνάρης ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι ως Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης δεν είχε καμία αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για την καταβολή ενισχύσεων. Κατέθεσε ακόμη ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην κατανομή βοσκοτόπων μέσω της τεχνικής λύσης, δεν είχε πρόσβαση σε κτηνιατρικές βάσεις δεδομένων, ούτε κωδικούς, ούτε αρμοδιότητα ελέγχου ή απογραφής ζωικού κεφαλαίου, που αποτελεί αποκλειστική υποχρέωση των παραγωγών.

"Όπως κατέθεσε ο Βουλευτής οι Περιφέρειες δεν πραγματοποιούν ελέγχους, ούτε έχουν πρόσβαση στα στοιχεία παραγωγής (γάλα, κρέας, δαπάνες ζωοτροφών), τα οποία τηρούνται από άλλους φορείς. Ο Μανόλης Χνάρης τόνισε ότι οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο ανήκουν διοικητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που επιβεβαιώνει ποιος έχει την ευθύνη για το σκάνδαλο.

"Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο Μανόλης Χνάρης υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ δεν αμφισβήτησε τη νόμιμη τεχνική λύση, όπως υπαινίχθηκε ο εισηγητής της πλειοψηφίας, αλλά κατήγγειλε την καταστρατήγησή της, επισημαίνοντας με σαφήνεια ότι άλλο είναι η νόμιμη τεχνική λύση και άλλο η συστηματική καταστρατήγησή της. Και άλλο η συστηματική καταστρατήγηση της που αποτελεί και την κύρια έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για την οποία το ΠΑΣΟΚ ζήτησε τη διερεύνηση μέσω της προανακριτικής.

"Παράλληλα, ανέδειξε ότι ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε σοβαρά με τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τονίζοντας ότι αν αυτά είχαν προχωρήσει, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα υπήρχε ποτέ, αποδίδοντας την αποκλειστική ευθύνη για τη μη υλοποίησή τους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

"Με την κατάθεσή του ανέδειξε επίσης ότι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι γνωρίζουν πως την κατανομή βοσκοτόπων δεν την κάνουν οι Περιφέρειες, καταρρίπτοντας οριστικά κάθε προσπάθεια μετακύλισης ευθυνών.

"Η σημερινή κατάθεση του Μανόλη Χνάρη επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει καμία σκιά, καμία εμπλοκή, καμία ευθύνη του ίδιου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αποτέλεσμα διαχρονικών παθογενειών. Ωστόσο, το συμπέρασμα που προκύπτει από την Επιτροπή είναι σαφές: η συντριπτική πλειονότητα των εμπλεκόμενων έχουν οργανική σχέση με τη Νέα Δημοκρατία".

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