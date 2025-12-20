ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσιάρας για αγρότες: 16 αιτήματα έχουν εγκριθεί, υπό συζήτηση άλλα τέσσερα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:33 - 20 Δεκ 2025

Τσιάρας για αγρότες: 16 αιτήματα έχουν εγκριθεί, υπό συζήτηση άλλα τέσσερα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Δεν υπάρχει σύγκρουση κυβέρνησης - αγροτών», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, περιγράφοντας την τρέχουσα δύσκολη συγκυρία στον πρωτογενή τομέα και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να διατηρήσει ανοιχτό διάλογο με τους αγρότες.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική κρίση και τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, δεσμευόμενη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των παραγωγών. Από τα 27 αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, ενώ άλλα 4 βρίσκονται υπό συζήτηση.

Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και το χαμηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπουργός επανέλαβε ότι η τιμή του αγροτικού ρεύματος θα παραμείνει στα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια, ενώ εξετάζεται περαιτέρω μείωση εντός των πλαισίων των ευρωπαϊκών κανονισμών. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ήδη επιστρέψει φόρους που σχετίζονται με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πετρελαίου μέσω της ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον ΕΛΓΑ, με τον υπουργό να υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού καταβλήθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Ο ΕΛΓΑ αναμένεται φέτος να φτάσει σχεδόν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στους αγρότες.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου για όλα τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι η συζήτηση αφορά και τον συνολικό ανασχεδιασμό του κλάδου. Στόχος είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και η ανάπτυξη ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για τους επόμενους μήνες και χρόνια.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι αυτές επηρεάζουν τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Όπως είπε, η στρατηγική της κυβέρνησης είναι η διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής σε συνεργασία με όλα τα κόμματα, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/12/2025 - 21:59
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΣΔΕ: Νέο μοντέλο στα πρότυπα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Πληρωμές άνω του €1,1 δισ. στο εξάμηνο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΣΔΕ: Νέο μοντέλο στα πρότυπα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων – Πληρωμές άνω του €1,1 δισ. στο εξάμηνο

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής
Ειδήσεις

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/07/2026 - 15:02

ΠΑΣΟΚ για συντάξεις χηρείας: Η αντιπολίτευση που κάνουμε φέρνει νίκες προς όφελος των συνταξιούχων

Ειδήσεις
02/07/2026 - 15:02

Άλμα 17% στις εισαγωγές σπάνιων γαιών στην ΕΕ – Σταθερή εξάρτηση από την Κίνα

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 15:00

Μπρατάκος: Η Συνταγματική Αναθεώρηση ως εθνική ευκαιρία για θεσμική και παραγωγική επανεκκίνηση

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 14:58

ΥΠΑΝ: Εγκρίθηκε η απόσχιση κλάδου της Prodea και η απορρόφησή του από τη θυγατρική Θριασεύς

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/07/2026 - 14:53

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 14:45

«Πικραμένος» ο Νίκος Παππάς από τον Αλέξη Τσίπρα

Οικονομία
02/07/2026 - 14:45

Πιερρακάκης από Βρυξέλλες: Χρειαζόμαστε κεντρική ευρωπαϊκή δημοπρασία συχνοτήτων, αντί για εθνικές

Εργασιακά
02/07/2026 - 14:42

Βόρεια Ελλάδα: Το 60% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του μέσα στο 2026

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 14:34

Νιγηρία: Καθίσταται η πρώτα χώρα-μέλος του OPEC που εντάσσεται στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Πολιτική
02/07/2026 - 14:34

Γκιλφόιλ για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:21

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ «ταρακούνησε» την Κάρπαθο

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:19

ΕΛΑΣ: Δέκα συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών και οπαδική βία 

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:17

Μερτς για αλλαγές σε συνταξιοδοτικό: Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Γερμανία

Πολιτική
02/07/2026 - 14:10

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Πολιτική Προστασία (σποτ)

Οικονομία
02/07/2026 - 14:07

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου - Υψηλή παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών

Ειδήσεις
02/07/2026 - 14:03

ΕΕ: 233,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού για έργα καθαρής ενέργειας

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
02/07/2026 - 13:59

Υπερταμείο: Επτά επενδυτικά σχήματα στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ»

Ακίνητα
02/07/2026 - 13:52

DIMAND–Hilton: Στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία δύο ξενοδοχείων στο ΦΙΞ Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:43

Κυκλοφορεί το Reporter Magazine Ιουλίου 2026: Aφιερώματα, συνεντεύξεις και αναλύσεις

Εμπορεύματα
02/07/2026 - 13:42

Υποχωρεί για τρίτη ημέρα το πετρέλαιο καθώς αποκλιμακώνονται οι φόβοι για το Ορμούζ

Πολιτική
02/07/2026 - 13:40

Μητσοτάκης – Διευθυντής ΔΟΑΕ: Στο επίκεντρο Ουκρανία, Μέση Ανατολή και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Νομίσματα
02/07/2026 - 13:39

«Σήμα» ανόδου και ενδείξεις συσσώρευσης στα crypto – Στα $61.000 το Bitcoin

Αναλύσεις
02/07/2026 - 13:30

Morgan Stanley για ελληνικές τράπεζες: Προβλέψεις ισχυρής κερδοφορίας για το εξάμηνο

Πολιτική
02/07/2026 - 13:20

Μαρινάκης: Η τρομοκρατία δεν πρόκειται να επικρατήσει ούτε να εκφοβίσει την κοινωνία

Οικονομία
02/07/2026 - 13:16

Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη 2% με επενδυτική ώθηση, αλλά επίμονο πληθωρισμό και επιδείνωση στο εξωτερικό ισοζύγιο

Ναυτιλία
02/07/2026 - 13:13

Τα Ποσειδώνια 2026 σηματοδότησαν τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και του cloud στη ναυτιλία

Ειδήσεις
02/07/2026 - 13:05

Παπασταύρου: Η αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της πατρίδας μας είναι εθνική υπόθεση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/07/2026 - 13:05

Τραπεζοϋπάλληλοι: 8 στους 10 δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί - Παράπονα για την «ποιότητα»

Γρηγόρης Νικολόπουλος
02/07/2026 - 12:58

Δυσαρεστημένοι, επιφυλακτικοί και απαισιόδοξοι οι ψηφοφόροι

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 12:58

TÜV NORD Hellas: Η Σταυρούλα Φίλη αναλαμβάνει Corporate Communications & Marketing Director

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ