Τσιάρας για αγρότες: 16 αιτήματα έχουν εγκριθεί, υπό συζήτηση άλλα τέσσερα

«Δεν υπάρχει σύγκρουση κυβέρνησης - αγροτών», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στο ΕΡΤnews, περιγράφοντας την τρέχουσα δύσκολη συγκυρία στον πρωτογενή τομέα και τις προσπάθειες της κυβέρνησης να διατηρήσει ανοιχτό διάλογο με τους αγρότες.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική κρίση και τις πιέσεις στις τιμές των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, δεσμευόμενη να εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των παραγωγών. Από τα 27 αιτήματα που έχουν θέσει οι αγρότες, τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί, ενώ άλλα 4 βρίσκονται υπό συζήτηση.

Στο επίκεντρο των μέτρων βρίσκονται το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και το χαμηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Ο υπουργός επανέλαβε ότι η τιμή του αγροτικού ρεύματος θα παραμείνει στα 9,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τουλάχιστον δύο ακόμη χρόνια, ενώ εξετάζεται περαιτέρω μείωση εντός των πλαισίων των ευρωπαϊκών κανονισμών. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει ήδη επιστρέψει φόρους που σχετίζονται με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πετρελαίου μέσω της ΑΑΔΕ.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον ΕΛΓΑ, με τον υπουργό να υπογραμμίζει ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού καταβλήθηκαν 122 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Ο ΕΛΓΑ αναμένεται φέτος να φτάσει σχεδόν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας πλέον το 100% της ασφαλισμένης παραγωγής χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στους αγρότες.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι η κυβέρνηση διατηρεί ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου για όλα τα ζητήματα του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι η συζήτηση αφορά και τον συνολικό ανασχεδιασμό του κλάδου. Στόχος είναι η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και η ανάπτυξη ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για τους επόμενους μήνες και χρόνια.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι αυτές επηρεάζουν τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Όπως είπε, η στρατηγική της κυβέρνησης είναι η διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής σε συνεργασία με όλα τα κόμματα, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.