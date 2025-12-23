Έξοδος Χριστουγέννων υπό προϋποθέσεις στα μπλόκα – Αγρότες και Τροχαία σε διαφορετική γραμμή

Αυξημένη προσοχή καλούνται να επιδείξουν οι οδηγοί την Τρίτη (23/12) ενόψει της εξόδου των Χριστουγέννων, καθώς οι αγρότες κάνουν λόγο για αναδιάταξη των τρακτέρ και διευκόλυνση των εκδρομέων, την ίδια στιγμή όμως η Τροχαία επισημαίνει ζητήματα ασφάλειας.

Το πώς θα επιτευχθεί η χρυσή τομή παραμένει ανοιχτό, όπως και το πότε ακριβώς θα τεθεί σε εφαρμογή η αναδιάταξη. Ενδεικτική ήταν η εικόνα στη σήραγγα των Τεμπών, όπου με τήρηση ενός λεπτού σιγής στο μνημείο του δυστυχήματος ολοκληρώθηκε ο τρίωρος συμβολικός αποκλεισμός των φορτηγών. Ωστόσο, η Τροχαία έκρινε ότι για λόγους ασφαλείας ήταν απαραίτητη η εκτροπή όλων των οχημάτων μέσω της παλιάς Εθνικής Οδού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν θα δοθούν σε κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, ούτε ποια θα είναι η διαχείριση των τρακτέρ στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Πάντως, σύμφωνα με τις τελευταίες συνελεύσεις των αγροτών, οι δρόμοι αναμένεται να είναι ανοιχτοί από το μεσημέρι.

ΕΛ.ΑΣ.: Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας

«Επιβεβλημένη», είναι σύμφωνα με πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Όπως τονίζουν οι εν λόγω πηγές, «η διέλευση οχημάτων υπό τις παρούσες συνθήκες ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή. Υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων».

Την ίδια ώρα, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

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