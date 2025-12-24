Βουτσινάς: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών αλλά το σημερινό αδιέξοδο υπονομεύει τη θεσμική ισορροπία

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς, δήλωσε την Τετάρτη (24/12) ότι ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος, τονίζοντας ωστόσο πως η διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους δεν θα πρέπει να προκαλεί προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για άμεση έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλότητας.

Ολόκληρη η δήλωση:

«Ο αγώνας των αγροτών και των κτηνοτρόφων είναι δίκαιος. Εκφράζει πραγματικές δυσκολίες επιβίωσης, αντίστοιχες με εκείνες που βιώνουν καθημερινά οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες σε όλη τη χώρα.

Την ίδια στιγμή, θεωρώ αυτονόητο ότι στη δημοκρατία η δυναμική διεκδίκηση των δικαίων μιας κοινωνικής ομάδας δεν μπορεί να προκαλεί ζημία σε μια άλλη. Οι παρατεταμένοι αποκλεισμοί των εθνικών δρόμων πλήττουν άμεσα την αγορά, τις μετακινήσεις και την τροφοδοσία, με τελικούς χαμένους τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας, τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες της «διπλανής πόρτας».

Πιστεύω βαθιά ότι ο διάλογος είναι πάντα το μέσο. Ακόμη και όταν μοιάζει δύσκολος ή τον θεωρείς προσχηματικό, είναι ο μόνος δρόμος για να κερδίσει κανείς - αν όχι άμεσα τις λύσεις, το δίκιο του απέναντι σε ολόκληρη την κοινωνία.

Το σημερινό αδιέξοδο δεν οδηγεί σε λύσεις και υπονομεύει τη θεσμική ισορροπία, ανοίγοντας επικίνδυνους δρόμους για το μέλλον.

Απευθύνω προσωπική έκκληση προς τους αγρότες να προσέλθουν άμεσα στο διάλογο και να συμβάλουν στην αποκατάσταση της ομαλότητας στις μετακινήσεις και στην τροφοδοσία της αγοράς. Η κοινωνική συνοχή και η οικονομία της χώρας δεν αντέχουν άλλους χαμένους».