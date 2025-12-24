«Ζήτημα επιβίωσης» βλέπουν οι επαγγελματίες στον χειμερινό τουρισμό – Αλλεπάλληλες εκκλήσεις για λύση

Για «ανεπανόρθωτη ζημιά» εξαιτίας των αποκλεισμών στις εθνικές οδούς κάνουν λόγο οι ξενοδόχοι της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ σήμερα, Τετάρτη (24/12), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) απευθύνει έκκληση – μέσω σχετικής του ανακοίνωσης – για την άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας, προκειμένου η εορταστική περίοδος να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και ομαλότητα.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη κι αν όλοι οι κεντρικοί κόμβοι ανοίξουν άμεσα, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, το «παιχνίδι» δεν πρόκειται να «σωθεί», αφού έχουν ήδη καταγραφεί πολλές ακυρώσεις σε κρατήσεις, οι οποίες, μάλιστα, σε δημοφιλείς προορισμούς φτάνουν ακόμη και στο 50%.

Η πτώση της κίνησης επηρεάζει, εκτός από τους ξενοδόχους, και όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις των περιοχών αυτών, αφού ο τζίρος μειώνεται στην εστίαση και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ παράλληλα δημιουργούνται δυσκολίες στις μεταφορές και στον ομαλό ανεφοδιασμό της αγοράς, με τα δρομολόγια να απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν. Αυξημένο είναι, δε, και το κόστος των καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΤΕ παρακολουθεί, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση , με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνέχιση των αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο και τον χειμερινό τουρισμό.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει πως η συνέχιση των περιορισμών στην κυκλοφορία επιβαρύνει την καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών, δημιουργεί εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στις χειμερινές και ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η πτώση της κίνησης στους χειμερινούς προορισμούς δεν συνιστά, για τον ΣΕΤΕ, απλώς μία πρόσκαιρη ζημιά, αλλά θέτει ζήτημα επιβίωσης, με άμεσες επιπτώσεις για χιλιάδες εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από τη λειτουργία τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο ΣΕΤΕ ζητά την άμεση επιστροφή στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση πολιτών, επισκεπτών και εργαζομένων, καθώς και η στοιχειώδης κανονικότητα της αγοράς κατά τις ημέρες των εορτών.

ΠΟΞ: Λύση εδώ και τώρα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με τον πρόεδρό της, Γιάννη Χατζή, να κάνει λόγο για «αλγεινή κατάσταση», ζητώντας να βρεθεί άμεσα λύση.

Σε χθεσινή του ανάρτηση (23/12) στο Χ, ο κ. Χατζής σημείωσε: «Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημιά που υφίστανται τα μέλη μας. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν».

Σημειώνεται πως οι ξενοδόχοι έχουν δηλώσει εξ αρχής ότι στηρίζουν τους αγρότες στις διαμαρτυρίες τους, λόγω της μεγάλης εξάρτησης που έχει ο ξενοδοχειακός και τουριστικός κλάδος από τον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, όπως έχουν δηλώσει ήδη σε επιστολή τους προς το κυβερνητικό επιτελείο, θεωρούν κρίσιμο οι μορφές των κινητοποιήσεων να μην προκαλούν επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας και στην τοπική κοινωνία.

«Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την αλγεινή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοι μας», είχε αναφέρει ακόμη ο κ. Χατζής στην ίδια ανάρτηση.

Μεγαλύτερος χαμένος ο νομός Μαγνησίας

Στον νομό Μαγνησίας οι ακυρώσεις κρατήσεων είναι στο 50%, με την Ένωση Ξενοδόχων της περιοχής να εκφράζει την ανησυχία της, αναφέροντας πως δεν έχει αποκλειστεί και η σκέψη να εγείρουν αξιώσεις κατά του Δημοσίου σε πρώτη φάση.

Χαρακτηριστικό είναι, δε, πως εκτός από τις ακυρώσεις στις κρατήσεις των εκδρομέων, στον νομό Μαγνησίας έχουν καταγραφεί και ακυρώσεις συνεδρίων που θα γίνονταν μέσα στον μήνα στον Βόλο, ενώ στο 30% είναι και οι ακυρώσεις σε κρατήσεις στον Νομό Τρικάλων.

Στους πλέον δημοφιλείς προορισμούς, όπως τα Τρίκαλα, ο Βόλος, το Πήλιο και τα Ιωάννινα, οι ακυρώσεις υπερβαίνουν το 50%. Στα Τρίκαλα, δε, ούτε ο «Μύλος των Ξωτικών», που αποτελεί κάθε χρόνο πόλο έλξης για οικογένειες και σχολεία, καταφέρνει να ανατρέψει το κλίμα, αλλά αντιθέτως καταγράφονται και εκεί ακυρώσεις, αφού κάποια σχολεία προτίμησαν να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους.

Τόσο η Ένωση Ξενοδόχων Τρικάλων, όσο και η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, τονίζοντας πως η ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται σε οριακό σημείο και πως οι ίδιοι οι επαγγελματίες του κλάδου αισθάνονται ανήμποροι.

Σημειώνεται ότι προ ημερών, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) κάλεσαν τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και της πολιτείας να προσέλθουν στον διάλογο ώστε να αποτραπεί «η δημιουργία σοβαρών επιπλοκών στο σύνολο της οικονομίας».

Στην σχετική ανακοίνωση, επισημαινόταν πως στο λιανικό εμπόριο η μεγάλη σημασία του τέταρτου τριμήνου έγκειται στο γεγονός ότι φέρνει τον υψηλότερο τζίρο της χρονιάς, φθάνοντας πέρυσι στα 19 δισ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, είχε τονιστεί ότι «φέτος οι επιδόσεις του τριμήνου εξελίσσονται σε στοίχημα επιβίωσης για χιλιάδες επιχειρήσεις, με τον κλάδο να προσπαθεί να ισοσκελίσει τα υπέρογκα λειτουργικά κόστη με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, η οποία εν πολλοίς εξαρτάται από την αγοραστική κίνηση των εορτών».