ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
«Ζήτημα επιβίωσης» βλέπουν οι επαγγελματίες στον χειμερινό τουρισμό – Αλλεπάλληλες εκκλήσεις για λύση
Επιχειρήσεις
12:21 - 24 Δεκ 2025

«Ζήτημα επιβίωσης» βλέπουν οι επαγγελματίες στον χειμερινό τουρισμό – Αλλεπάλληλες εκκλήσεις για λύση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για «ανεπανόρθωτη ζημιά» εξαιτίας των αποκλεισμών στις εθνικές οδούς κάνουν λόγο οι ξενοδόχοι της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ σήμερα, Τετάρτη (24/12), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) απευθύνει έκκληση – μέσω σχετικής του ανακοίνωσης – για την άμεση αποκατάσταση της κανονικότητας, προκειμένου η εορταστική περίοδος να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και ομαλότητα.  

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη κι αν όλοι οι κεντρικοί κόμβοι ανοίξουν άμεσα, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του κλάδου, το «παιχνίδι» δεν πρόκειται να «σωθεί», αφού έχουν ήδη καταγραφεί πολλές ακυρώσεις σε κρατήσεις, οι οποίες, μάλιστα, σε δημοφιλείς προορισμούς φτάνουν ακόμη και στο 50%.

Η πτώση της κίνησης επηρεάζει, εκτός από τους ξενοδόχους, και όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις των περιοχών αυτών, αφού ο τζίρος μειώνεται στην εστίαση και τα εμπορικά καταστήματα, ενώ παράλληλα δημιουργούνται δυσκολίες στις μεταφορές και στον ομαλό ανεφοδιασμό της αγοράς, με τα δρομολόγια να απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν. Αυξημένο είναι, δε, και το κόστος των καυσίμων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΤΕ παρακολουθεί, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση , με ιδιαίτερη ανησυχία τη συνέχιση των αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χριστουγεννιάτικη περίοδο και τον χειμερινό τουρισμό.

Ο Σύνδεσμος σημειώνει πως η συνέχιση των περιορισμών στην κυκλοφορία επιβαρύνει την καθημερινότητα πολιτών και επισκεπτών, δημιουργεί εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων ιδιαίτερα στις χειμερινές και ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η πτώση της κίνησης στους χειμερινούς προορισμούς δεν συνιστά, για τον ΣΕΤΕ, απλώς μία πρόσκαιρη ζημιά, αλλά θέτει ζήτημα επιβίωσης, με άμεσες επιπτώσεις για χιλιάδες εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες που εξαρτώνται από τη λειτουργία τους.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο ΣΕΤΕ ζητά την άμεση επιστροφή στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία του οδικού δικτύου, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετακίνηση πολιτών, επισκεπτών και εργαζομένων, καθώς και η στοιχειώδης κανονικότητα της αγοράς κατά τις ημέρες των εορτών.

ΠΟΞ: Λύση εδώ και τώρα

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), με τον πρόεδρό της, Γιάννη Χατζή, να κάνει λόγο για «αλγεινή κατάσταση», ζητώντας να βρεθεί άμεσα λύση.

Σε χθεσινή του ανάρτηση (23/12) στο Χ, ο κ. Χατζής σημείωσε: «Ζητούμε μέχρι το τέλος της ημέρας να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο, προκειμένου να μπει ένα τέλος στην τεράστια ταλαιπωρία που βιώνουν οι συμπολίτες μας και να περιοριστεί κατά το δυνατόν η οικονομική ζημιά που υφίστανται τα μέλη μας. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν».

Σημειώνεται πως οι ξενοδόχοι έχουν δηλώσει εξ αρχής ότι στηρίζουν τους αγρότες στις διαμαρτυρίες τους, λόγω της μεγάλης εξάρτησης που έχει ο ξενοδοχειακός και τουριστικός κλάδος από τον πρωτογενή τομέα. Ωστόσο, όπως έχουν δηλώσει ήδη σε επιστολή τους προς το κυβερνητικό επιτελείο, θεωρούν κρίσιμο οι μορφές των κινητοποιήσεων να μην προκαλούν επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας και στην τοπική κοινωνία.

«Δεν γνωρίζουμε ποιος ευθύνεται για την αλγεινή κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι μόνοι όμως που σίγουρα δεν φταίνε είναι οι πελάτες μας, τα μέλη μας και οι εργαζόμενοι μας», είχε αναφέρει ακόμη ο κ. Χατζής στην ίδια ανάρτηση.

Μεγαλύτερος χαμένος ο νομός Μαγνησίας

Στον νομό Μαγνησίας οι ακυρώσεις κρατήσεων είναι στο 50%, με την Ένωση Ξενοδόχων της περιοχής να εκφράζει την ανησυχία της, αναφέροντας πως δεν έχει αποκλειστεί και η σκέψη να εγείρουν αξιώσεις κατά του Δημοσίου σε πρώτη φάση.

Χαρακτηριστικό είναι, δε, πως εκτός από τις ακυρώσεις στις κρατήσεις των εκδρομέων, στον νομό Μαγνησίας έχουν καταγραφεί και ακυρώσεις συνεδρίων που θα γίνονταν μέσα στον μήνα στον Βόλο, ενώ στο 30% είναι και οι ακυρώσεις σε κρατήσεις στον Νομό Τρικάλων.

Στους πλέον δημοφιλείς προορισμούς, όπως τα Τρίκαλα, ο Βόλος, το Πήλιο και τα Ιωάννινα, οι ακυρώσεις υπερβαίνουν το 50%. Στα Τρίκαλα, δε, ούτε ο «Μύλος των Ξωτικών», που αποτελεί κάθε χρόνο πόλο έλξης για οικογένειες και σχολεία, καταφέρνει να ανατρέψει το κλίμα, αλλά αντιθέτως καταγράφονται και εκεί ακυρώσεις, αφού κάποια σχολεία προτίμησαν να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους.

Τόσο η Ένωση Ξενοδόχων Τρικάλων, όσο και η Ένωση Ξενοδόχων Δράμας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, τονίζοντας πως η ηπειρωτική Ελλάδα βρίσκεται σε οριακό σημείο και πως οι ίδιοι οι επαγγελματίες του κλάδου αισθάνονται ανήμποροι.

Σημειώνεται ότι προ ημερών, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) κάλεσαν τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και της πολιτείας να προσέλθουν στον διάλογο ώστε να αποτραπεί «η δημιουργία σοβαρών επιπλοκών στο σύνολο της οικονομίας».

Στην σχετική ανακοίνωση, επισημαινόταν πως στο λιανικό εμπόριο η μεγάλη σημασία του τέταρτου τριμήνου έγκειται στο γεγονός ότι φέρνει τον υψηλότερο τζίρο της χρονιάς, φθάνοντας πέρυσι στα 19 δισ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, είχε τονιστεί ότι «φέτος οι επιδόσεις του τριμήνου εξελίσσονται σε στοίχημα επιβίωσης για χιλιάδες επιχειρήσεις, με τον κλάδο να προσπαθεί να ισοσκελίσει τα υπέρογκα λειτουργικά κόστη με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, η οποία εν πολλοίς εξαρτάται από την αγοραστική κίνηση των εορτών».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/12/2025 - 12:49
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κοινό Πρόγραμμα Υπουργείου Τουρισμού και ΣΕΤΕ για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - Αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Ατρόμητοι οι ξενοδόχοι μας - Αποκλείουν θερμό επεισόδιο παρά τις πολεμικές ιαχές της κυβέρνησης

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ