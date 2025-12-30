Μπλόκα αγροτών: Στις 4 Ιανουαρίου οι αποφάσεις - Προσωρινές διευκολύνσεις κυκλοφορίας ενόψει Πρωτοχρονιάς

Για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή της πανελλαδικής σύσκεψης των αγροτικών μπλόκων, όπου αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τη συνέχεια και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μέχρι τότε, οι αγρότες θα έχουν συμπληρώσει 36 ημέρες παρουσίας με τα τρακτέρ τους στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Ρούζιος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων–Μαλγάρων, ενώ την πληροφορία επιβεβαίωσε και η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με επίσημη ανακοίνωσή της.

Στο κάλεσμά της, η Επιτροπή των Μπλόκων τονίζει ότι οι αγρότες συνεχίζουν τον αγώνα τους με τη στήριξη της πλειοψηφίας της κοινωνίας, απορρίπτοντας –όπως επισημαίνουν– τις προσπάθειες της κυβέρνησης να υπονομεύσει τις κινητοποιήσεις μέσω καταστολής, κοινωνικού αυτοματισμού και προσχηματικών διαλόγων. Παράλληλα, καλεί όλα τα μπλόκα, έπειτα από αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα και η περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει βήμα πίσω» και ότι πρόκειται για «αγώνα επιβίωσης».

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Διευκολύνσεις στην κυκλοφορία ενόψει των εορτών

Την ίδια ώρα, σε ισχύ βρίσκονται προσωρινές ρυθμίσεις με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει της Πρωτοχρονιάς. Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι αγρότες του μπλόκου αναμένουν την πανελλαδική σύσκεψη για να καθορίσουν τη στάση τους.

Διαφορετική στάση έχουν υιοθετήσει οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μη συμμετάσχουν στη σύσκεψη των Μαλγάρων, ζητώντας άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι η σχετική ευκαιρία χάθηκε, καθώς ο Πρωθυπουργός απουσιάζει στο εξωτερικό.

Στον Προμαχώνα, εκατοντάδες φορτηγά άρχισαν να διέρχονται από το τελωνείο τα ξημερώματα της Τρίτης, μετά το άνοιγμα του μπλόκου από τους αγρότες περίπου στις 06:00 το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μπλόκο επρόκειτο να κλείσει εκ νέου στις 16:00 για διάστημα τριών ωρών.

Παράλληλα, σε καθεστώς προσωρινών διευθετήσεων βρίσκονται και τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας, ώστε να διευκολυνθεί η έξοδος των εκδρομέων. Χωρίς αποκλεισμούς παραμένουν τα σημεία στον Μπράλο, την Αταλάντη, το Κάστρο και τη Θήβα, καθώς και στη Χαλκίδα. Επιπλέον, στο ύψος του Κάστρου θα παραμείνει ανοιχτή μία λωρίδα κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ έως τις 5 Ιανουαρίου.