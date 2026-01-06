Κλιμάκωση αγροτικών κινητοποιήσεων σε Νίκαια και Δυτική Θεσσαλία – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ανυποχώρητοι δηλώνουν οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, οι οποίες επηρεάζουν την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Έτσι, από τη Δευτέρα (5/1) κλειστή παραμένει η αερογέφυρα του κόμβου της Νίκαιας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εκτροπές της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αρχών.

Για σήμερα (Τρίτη, 6/1) έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων από το μπλόκο της Νίκαιας, στο πλαίσιο των συντονισμένων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Κλειστός παραμένει και ο Ε65

Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι οι κινητοποιήσεις τους εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κύκλο δράσεων και επισημαίνουν ότι θα συνεχίσουν τις παρεμβάσεις όσο δεν δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Ε65, τόσο στο ύψος της Καρδίτσας όσο και στα διόδια του Λόγγου, έχοντας αποφασίσει να προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση των δράσεών τους.

Στα Τρίκαλα, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει για μεθαύριο Πέμπτη (8/1) τη μετάβασή τους στο Μουργκάνι, όπου σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αποκλεισμό διάρκειας 48 ωρών.

Παράλληλα, οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν την Πέμπτη να κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους προς τον Μπράλο στη Φθιώτιδα, με στόχο τον αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων που συνδέουν την Αθήνα με την υπόλοιπη χώρα.

Εν αναμονή, πάντως, των κυβερνητικών ανακοινώσεων για τα μέτρα, οι αγρότες προειδοποιούν ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα κλιμακώσουν περαιτέρω, μπλοκάροντας κεντρικά σημεία και τελωνεία.