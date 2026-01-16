Ολοκληρώθηκε η απόδοση υποτροφιών Ευγενίδου σε καταρτιζόμενους του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ

Την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης υποτροφιών του Ίδρυμα Ευγενίδου προς καταρτιζόμενους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 ανακοίνωσε ο Οργανισμός. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε βάσει της προκήρυξης υποτροφιών της 15ης Σεπτεμβρίου 2025, ενώ οι δικαιούχοι ήδη έχουν λάβει το σύνολο των προβλεπόμενων ποσών.

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, "η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων για την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης και τη στοχευμένη αναβάθμιση δεξιοτήτων στον πρωτογενή τομέα, με έμφαση σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης και αναπτυξιακής προοπτικής".

Συνολικά χορηγήθηκαν τέσσερις υποτροφίες. Ειδικότερα, δύο υποτροφίες ύψους 6.000 ευρώ αφορούν νεοεισαχθέντες καταρτιζόμενους στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Κρήτης και Λάρισας, στις ειδικότητες "Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό Κάλυψη" και "Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων", αντίστοιχα.

Παράλληλα, χορηγήθηκαν δύο υποτροφίες ύψους 3.000 ευρώ σε καταρτιζόμενους των ίδιων ΣΑΕΚ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών πρακτικής άσκησης στις αντίστοιχες ειδικότητες.