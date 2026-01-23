ΑΑΔΕ: Πληρώθηκαν αγροτικές ενισχύσεις €28 εκατ. σε 24.000 δικαιούχους

Α. Βασική Εισοδηματική Στήριξη
Για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη καταβλήθηκε ποσό 21.868.361,31 ευρώ σε 17.174 παραγωγούς.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας:
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους, στο πλαίσιο της οποίας:
Επίσης, πληρώθηκαν 2.213 δικαιούχοι με 7.802 αγροτεμάχια, οι οποίοι συμπλήρωσαν υπεύθυνη δήλωση σε εφαρμογή που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, για αγροτεμάχια που είχαν εξαιρεθεί της πληρωμής λόγω ασυμφωνίας με τα στοιχεία της Κτηματολόγιο Α.Ε.
Τέλος, καταβλήθηκε ποσό σε 427 παραγωγούς, μετά τον προσδιορισμό συνολικού ποσού μεγαλύτερου των 150 ευρώ. Ο αριθμός αυτός δύναται να αυξηθεί εφόσον καταβληθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα οικολογικά προγράμματα και οι δικαιούχοι κριθούν επιλέξιμοι.
Β. Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα
Για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα καταβλήθηκε ποσό 4.388.084,07 ευρώ σε 6.819 δικαιούχους.
Γ. Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας
Για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας καταβλήθηκε ποσό 528.591,22 ευρώ σε 1.348 δικαιούχους.
Ανακτήσεις και δεσμεύσεις ποσών στο πλαίσιο ελέγχων
Στο πλαίσιο της διαδικασίας πληρωμών, πραγματοποιήθηκαν ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών(οφειλές παλαιοτέρων ετών) συνολικού ποσού 120.028,82 ευρώ από 581 παραγωγούς.
Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ποσά για περαιτέρω έλεγχοσυνολικού ύψους 14.837.377,95 ευρώ. Οι παραγωγοί αυτοί θα ενταχθούν σε επόμενες πληρωμές, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.
Τέλος, δεν περιλαμβάνονται στις πληρωμές 1.076 δικαιούχοι, οι οποίοι εμπλέκονται σε ελέγχους από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές εισαγγελικές και διωκτικές αρχές.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει με συνέπεια και διαφάνεια την υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου και πληρωμής, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις στοιχείων, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής καταβολής των ενισχύσεων και την έγκαιρη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.