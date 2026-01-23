ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΑΔΕ: Πληρώθηκαν αγροτικές ενισχύσεις €28 εκατ. σε 24.000 δικαιούχους
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09:46 - 23 Ιαν 2026

ΑΑΔΕ: Πληρώθηκαν αγροτικές ενισχύσεις €28 εκατ. σε 24.000 δικαιούχους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ολοκληρώθηκε η καταβολή ποσών στους δικαιούχους στο πλαίσιο αγροτικών ενισχύσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Λειτουργίας και Είσπραξης Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ), κατόπιν ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων διοικητικών και τεχνικών ελέγχων. Οι ενισχύσεις ανέρχονται στο ποσό των 27.842.219,04 ευρώ και αφορούν στη Βασική Εισοδηματική Στήριξη, στη Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα και στην Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών και δεσμεύσεις ποσών για περαιτέρω έλεγχο.

Α. Βασική Εισοδηματική Στήριξη

Για τη Βασική Εισοδηματική Στήριξη καταβλήθηκε ποσό 21.868.361,31 ευρώ σε 17.174 παραγωγούς.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας:

▪ Κρίθηκαν εμπρόθεσμες οι αιτήσεις 517 δικαιούχωνπου είχαν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου την 01.09.2025.
▪ Αξιολογήθηκαν φωτογραφίες με γεωσήμανση που εστάλησαν από δικαιούχους, των οποίων τα αγροτεμάχια είχαν χαρακτηρισμό «κίτρινα» μετά τον έλεγχο με τεχνικές παρακολούθησης γης. Η διαδικασία αφορούσε 483 παραγωγούς και 2.412 αγροτεμάχια.
▪ Συνεχίστηκε ο διοικητικός έλεγχος μεταβιβάσεων δικαιωμάτων 2015–2022 βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα. Πληρώθηκαν 348 αποδέκτες δικαιωμάτων και αποδεσμεύτηκαν αντίστοιχα οι μεταβιβαστές.
▪ Μετά από αξιολόγηση των στοιχείων ΑΤΑΚ, καταβλήθηκε συμπληρωματικό ποσό σε 164 παραγωγούς για 1.026 αγροτεμάχια.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους, στο πλαίσιο της οποίας:

▪ 4.078 κτηνοτρόφοι έλαβαν κατανομή βοσκοτόπων για πρώτη φορά,
▪ 47.989 κτηνοτρόφοι έλαβαν συμπληρωματική κατανομή βοσκοτόπων.

Επίσης, πληρώθηκαν 2.213 δικαιούχοι με 7.802 αγροτεμάχια, οι οποίοι συμπλήρωσαν υπεύθυνη δήλωση σε εφαρμογή που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα myBusinessSupport, για αγροτεμάχια που είχαν εξαιρεθεί της πληρωμής λόγω ασυμφωνίας με τα στοιχεία της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Τέλος, καταβλήθηκε ποσό σε 427 παραγωγούς, μετά τον προσδιορισμό συνολικού ποσού μεγαλύτερου των 150 ευρώ. Ο αριθμός αυτός δύναται να αυξηθεί εφόσον καταβληθούν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, τα οικολογικά προγράμματα και οι δικαιούχοι κριθούν επιλέξιμοι.

Β. Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα

Για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα καταβλήθηκε ποσό 4.388.084,07 ευρώ σε 6.819 δικαιούχους.

Γ. Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας

Για την Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας καταβλήθηκε ποσό 528.591,22 ευρώ σε 1.348 δικαιούχους.

Ανακτήσεις και δεσμεύσεις ποσών στο πλαίσιο ελέγχων

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πληρωμών, πραγματοποιήθηκαν ανακτήσεις μέσω συμψηφισμών(οφειλές παλαιοτέρων ετών) συνολικού ποσού 120.028,82 ευρώ από 581 παραγωγούς.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ποσά για περαιτέρω έλεγχοσυνολικού ύψους 14.837.377,95 ευρώ. Οι παραγωγοί αυτοί θα ενταχθούν σε επόμενες πληρωμές, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Τέλος, δεν περιλαμβάνονται στις πληρωμές 1.076 δικαιούχοι, οι οποίοι εμπλέκονται σε ελέγχους από τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές εισαγγελικές και διωκτικές αρχές.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει με συνέπεια και διαφάνεια την υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου και πληρωμής, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις στοιχείων, με στόχο τη διασφάλιση της ορθής καταβολής των ενισχύσεων και την έγκαιρη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκιές στη γονική μέριμνα: Η αιφνιδιαστική τροποποίηση και η υπόθεση Κεφαλογιάννη
Πολιτική

Σκιές στη γονική μέριμνα: Η αιφνιδιαστική τροποποίηση και η υπόθεση Κεφαλογιάννη

Eurobank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο Tier 2 με ζήτηση στα €3,8 δισ.
Αναλύσεις

Eurobank: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το ομόλογο Tier 2 με ζήτηση στα €3,8 δισ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Νέα «έξυπνη» πλατφόρμα για τις αγροτικές επιδοτήσεις – Τι αλλάζει για τους παραγωγούς

ΑΑΔΕ: Ξεκινά μεγάλο ψηφιακό «κόσκινο» – Στο μικροσκόπιο 12.000 φορολογούμενοι με ύποπτες αποκλίσεις
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Ξεκινά μεγάλο ψηφιακό «κόσκινο» – Στο μικροσκόπιο 12.000 φορολογούμενοι με ύποπτες αποκλίσεις

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
05/08/2026 - 11:34

Νέες επενδύσεις από τον ΟΛΠ - Αναβάθμιση υποδομών και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του λιμανιού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 11:16

Σαφάρι με drones στη Χερσώνα: Άμαχος πωλητής στο στόχαστρο ρωσικού UAV

Αυτοδιοίκηση
05/08/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Εργασιακά
05/08/2026 - 10:57

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο vouchers.gov.gr για το Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 10:51

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ανάληψη έργου κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 800 ΜW στη Λάρισα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/08/2026 - 10:38

Coca-Cola HBC: Αύξηση 7,5% στον όγκο πωλήσεων – Αυξάνει τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία το 2026

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
05/08/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση τον Ιούλιο – Πάνω από 19,6 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο

Πολιτική
05/08/2026 - 10:00

Κάλλας: Η Τουρκία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να απέχει από μονομερείς ενέργειες σε βάρος μελών της ΕΕ

Αναλύσεις
05/08/2026 - 09:52

Χρηματιστήριο: Στις 2650 η ισχυρή αντίσταση – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:45

FARIA Renewables: Νέα συνεργασία με τη ΣΙΔΕΝΟΡ για την πράσινη ενέργεια του αιολικού πάρκου «Αίολος Λάρυμνα»

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 09:32

Το ελληνικό ρεύμα ακριβαίνει ξανά: Οι τρεις παράγοντες πίσω από την εκτίναξη

Οικονομία
05/08/2026 - 09:18

Πληθωρισμός: Θετικό σήμα από τα ράφια, προειδοποιητικά καμπανάκια από ενέργεια και κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
05/08/2026 - 09:10

Ανάσα για τις αγορές: Ο Τραμπ προαναγγέλλει συμφωνία με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/08/2026 - 09:00

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά νωρίτερα η επιστροφή κεφαλαίου των €0,40 ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 08:49

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία πατάει ξανά γκάζι – Επιστρέφει η αισιοδοξία μετά από μήνες κρίσης

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:32

Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από νυχτερινή πυραυλική επίθεση

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:15

Στο «κόκκινο» ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:09

Πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις για έκτη ημέρα – Στο επίκεντρο Ψάθα και Λούμπα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 08:02

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι «ανοίγουν» τα Στενά του Ορμούζ – Έντονη διπλωματική κινητικότητα

Υγεία
05/08/2026 - 08:00

Έρευνα: Η παρατεταμένη οικονομική δυσχέρεια επιταχύνει τη γήρανση του εγκεφάλου

Ειδήσεις
05/08/2026 - 07:57

Πίσω από τον πόλεμο FIFA-UEFA: Το παρασκήνιο της σύγκρουσης Ινφαντίνο-Τσέφεριν

Magazino
05/08/2026 - 07:34

Συγγραφέας κινδυνεύει να χάσει συμφωνία $2 εκατ. λόγω ανησυχιών για τη χρήση AI στο βίβλιο του

Χρηματιστήρια
04/08/2026 - 23:03

Καλοκαιρινό πανηγύρι στη Wall Street με ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα και τη βουτιά του πετρελαίου

Ειδήσεις
04/08/2026 - 22:30

Ουκρανία: Ο πρώην αρχηγός του στρατού «φρενάρει» τις προσδοκίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Αυτοδιοίκηση
04/08/2026 - 22:00

Δήμαρχος Πάρου: Απορρίπτει τις ευθύνες που του αποδίδονται για τη μεγάλη πυρκαγιά – Τι υποστηρίζει

Magazino
04/08/2026 - 21:30

Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για τη φωτιά

Ειδήσεις
04/08/2026 - 21:13

Μυστράς: Χειροπέδες σε 55χρονο για την υπόθεση «εξαφάνισης» του πατέρα του - Το παρασκήνιο

Εμπορεύματα
04/08/2026 - 21:00

CNN: Ο Τραμπ κατά των υπερκερδών των πετρελαϊκών, αλλά η αγορά έχει τον τελευταίο λόγο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:30

Παπουτσάνης: Εξαγωγές, επώνυμα προϊόντα και ξενοδοχεία «τράβηξαν» την ανάπτυξη το α' εξάμηνο

Αναλύσεις
04/08/2026 - 20:00

Cenergy Holdings: Νέα υψηλά σε κέρδη και ανεκτέλεστο – EBITDA έως €420 εκατ. το 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ