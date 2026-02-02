ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Απώλειες 12,08% στη διεθνή αγορά αγροτικών προϊόντων το 2025 – Μονιμοποιείται η μεταβλητότητα
Pexels/Andy Brodie
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:09 - 02 Φεβ 2026

Απώλειες 12,08% στη διεθνή αγορά αγροτικών προϊόντων το 2025 – Μονιμοποιείται η μεταβλητότητα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε αρνητική τροχιά βρέθηκε για δεύτερο συνεχόμενο έτος η διεθνής αγορά αγροτικών προϊόντων. Οι απώλειες έφθασαν στο 12,08% το προηγούμενο έτος έναντι 4,63% το 2024. Η αρνητική πορεία του δείκτη αποδίδεται στη συνδυασμένη επίδραση θεμελιωδών και μακροοικονομικών παραγόντων, αλλά και τη δημιουργία ενός έντονα πλεονασματικού περιβάλλοντος, που άσκησε πτωτική πίεση στις τιμές. Η διεύρυνση των αποθεμάτων σε βασικά προϊόντα σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη ενίσχυση της ζήτησης, συνέβαλλαν στη συνολική αποδυνάμωση της αγοράς. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αρνητικής δυναμικής διαδραμάτισε και η αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ.

Συνολικά, όπως επισημαίνει σε έκθεση που δημοσίευσε τη Δευτέρα (2/2) η Τράπεζα Πειραιώς, η πτώση του δείκτη αποτυπώνει μια ευρεία αναπροσαρμογή των τιμών σε περιβάλλον υπερπροσφοράς, ασθενέστερου νομίσματος και αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ευελιξία παραμένει κρίσιμο στοιχείο στρατηγικής και για το 2026, καθώς οι αρνητικές θέσεις στις αγορές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σε επιμέρους επίπεδο, τις μεγαλύτερες απώλειες για το 2025 σημείωσαν οι τιμές σε χυμό πορτοκαλιού (-58,75%), ρύζι (-31,59%), ζάχαρη (-22,07%) και ακολούθησαν οι τιμές σε σιτάρι (-8,07%), βαμβάκι (-6,04%) και καλαμπόκι (-3,98%). Σε αντίθετη, θετική πορεία, βρέθηκαν οι τιμές της σόγιας (+3,23%) και των βοοειδών (+21,09%), που ενισχύθηκαν, με τα τελευταία να διευρύνουν περαιτέρω τα κέρδη τους στην τριετία.

Υψηλή μεταβλητότητα για τα αγροτικά προϊόντα το 2026

Στη διάρκεια του 2026, οι παγκόσμιες αγορές αγροτικών προϊόντων πιθανά να συνεχίσουν να χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβλητότητα, η οποία απορρέει από την αβεβαιότητα στη παγκόσμια προσφορά, τις διαφοροποιήσεις στη ζήτηση ανά περιοχή, τις κλιματικές μεταβολές και τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους. Η μετάβαση από το φαινόμενο La Niña σε El Niño αναμένεται να διατηρήσει την κλιματική αστάθεια ως παράγοντα διακύμανσης των τιμών, καθώς και η πιθανή περαιτέρω υποτίμηση του δολαρίου, αποτελώντας θετικούς παράγοντες για τις τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Αναφορικά με τις επιμέρους αγροτικές αγορές, τα σιτηρά (καλαμπόκι και σιτάρι) εισέρχονται το 2026 σε επιβαρυμένη εικόνα προσφοράς, με την προοπτική ανοδικών κινήσεων να εναπόκειται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες. Αντίθετα, η αγορά της σόγιας εμφανίζει πιο ισορροπημένο προφίλ, στο πλαίσιο μιας διατηρήσιμης και σταθερής ζήτησης, παρά την ενισχυμένη παραγωγή στη Λατινική Αμερική.

Μελλοντικά η διαμόρφωση των τιμών αναμένεται να εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από το πλαίσιο των αμερικανικών πολιτικών βιοκαυσίμων, καθώς και τη δυναμική της κινεζικής ζήτησης. Η αγορά ζάχαρης δύναται να παρουσιάσει ενδείξεις σταθεροποίησης

ή και πιθανής ενίσχυσης στις τιμές, καθώς τα πλεονάσματα φαίνεται να έχουν κορυφωθεί και οι πιέσεις στις τιμές αναμένονται να υποχωρήσουν. Η αυξανόμενη διοχέτευση ζαχαροκάλαμου προς την παραγωγή αιθανόλης, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των τιμών του πετρελαίου, ενισχύει εκ νέου το κίνητρο μετατόπισης μέρους της παραγωγής προς βιοκαύσιμα, εξέλιξη που στηρίζει μια ήπια ανοδική τάση. Τέλος, η αγορά βοοειδών αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα σφιχτή, καθώς η αναπλήρωση των κοπαδιών εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό, παρά τη βελτιωμένη κερδοφορία λόγω χαμηλότερου κόστους ζωοτροφών. Η αυξημένη διακράτηση ζώων από τους παραγωγούς σε συνδυασμό με τη διατηρούμενη ισχυρή ζήτηση, δημιουργεί συνθήκες, που εκτιμάται ότι θα συνεχίσουν να στηρίζουν την ανοδική πορεία στις τιμές των βοοειδών.

Ανακεφαλαιώνοντας, η διολίσθηση του δολαρίου σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας δύναται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα, η συνέχιση των δασμών και οι στρεβλώσεις που προκαλούνται στο διεθνές εμπόριο αναμένεται, μακροπρόθεσμα, να ασκήσουν επιπρόσθετες ανοδικές πιέσεις στις τιμές των αγροτικών προϊόντων.

Υποχώρηση του δείκτη τιμών αγροτικών προϊόντων κατά 0,90% - Ενίσχυση 3,82% στα εμπορεύματα

Ο δείκτης των αγροτικών προϊόντων υποχώρησε τον Ιανουάριο κατά 0,90%, την ώρα που ο δείκτης των εμπορευμάτων ενισχύθηκε κατά 3,82%. Η διαφοροποίηση αυτή αποτυπώνει την επίδραση ευνοϊκότερων μακροοικονομικών και εμπορικών συνθηκών στο σύνολο των εμπορευμάτων, όπως η υποχώρηση του δολαρίου και η σταθεροποίηση των διμερών σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, οι οποίες ενίσχυσαν τη ζήτηση στηρίζοντας ανοδικά τις τιμές.

Το Δελτίο Τιμών Αγροτικών Προϊόντων, το οποίο υλοποιείται, για τον Αγροτικό Τομέα της Πειραιώς από τη Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής, απευθύνεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό, που δραστηριοποιείται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Πρεμιέρα» για την 35ετή σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Πρεμιέρα» για την 35ετή σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ

ΕΘΝΙΚΗ LEASING: Με μερίδιο αγοράς 32% - Πρώτη θέση και για το 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ LEASING: Με μερίδιο αγοράς 32% - Πρώτη θέση και για το 2025

Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας και Έμπνευσης για τη Συμπερίληψη: «Μια πόλη που μας χωράει όλ@»
Επιχειρήσεις

Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας και Έμπνευσης για τη Συμπερίληψη: «Μια πόλη που μας χωράει όλ@»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωργία - Κτηνοτροφία: Μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4%, τον Ιούνιο 2026

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη
Επιχειρήσεις

Η έκλειψη εκτόξευσε τις τιμές στα ξενοδοχεία: Άνω των $1.000 η βραδιά στην Ευρώπη

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης
Ειδήσεις

ΥΠΕΝ - Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση - Η τράπεζα Πειραιώς Ανάδοχος Αποκατάστασης

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ