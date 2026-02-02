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ΕΘΝΙΚΗ LEASING: Με μερίδιο αγοράς 32% - Πρώτη θέση και για το 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:48 - 02 Φεβ 2026

ΕΘΝΙΚΗ LEASING: Με μερίδιο αγοράς 32% - Πρώτη θέση και για το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώνοντας μια άκρως επιτυχημένη χρονιά, η Εθνική Leasing, αναδεικνύεται για το έτος 2025 και για 7η συνεχή χρονιά, πρώτη στις νέες εργασίες του κλάδου Χρηματοδοτικών Μισθώσεων, υλοποιώντας εργασίες συνολικού ύψους 349 εκατ. ευρώ. όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (ΕΕΕΧΜ), οι νέες εργασίες που πραγματοποίησε το σύνολο των Ελληνικών Εταιριών Χρηματοδοτικών Μισθώσεων ανήλθαν το 2025 στο ποσό των 949 εκατ. ευρώ, με το ποσοστό της Εθνικής Leasing να ανέρχεται σε 37% επί του συνόλου.

Η συνεχής επιτυχία της Εθνικής Leasing τα τελευταία 7 έτη, την κατέταξε πρώτη και στο μερίδιο αγοράς των Χρηματοδοτικών Μισθώσεων για 3η συνεχή χρονιά, με το ποσοστό της να ανέρχεται σε 32%. Η Εθνική Leasing ανήκει στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας κατά ποσοστό 100%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Leasing Θεόδωρος Σπυρόπουλος, με αφορμή την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων της ΕΕΕΧΜ, δήλωσε ότι «η Εθνική Leasing αποτελεί σήμερα τη σημαντικότερη δύναμη στην αγορά του leasing, στηριζόμενη στην πολυετή εμπειρία της, στην αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων χρηματοδότησης, στην αξιοπιστία και την ποιότητα των υπηρεσιών που διακρίνει τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας. Τα ίδια τα στοιχεία και η διαρκής εξέλιξη των μεγεθών μας, επιβεβαιώνουν πράγματι την ισχύ και την προοπτική της Εθνικής Leasing, σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά».

Τελευταία τροποποίηση στις 02/02/2026 - 11:50
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