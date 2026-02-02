ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Πρεμιέρα» για την 35ετή σύμβαση παραχώρησης του ΒΟΑΚ

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Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου ξεκίνησε η 35ετής σύμβαση παραχώρησης για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση του τμήματος Χανιά–Ηράκλειο-Κίσσαμος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Το συνολικό μήκος του τμήματος Ηράκλειο–Χανιά–Κίσσαμος ανέρχεται σε 187 χλμ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ, ενώ η περίοδος παραχώρησης είναι 35 έτη, εκ των οποίων τα πρώτα πέντε αντιστοιχούν στην περίοδο μελέτης και κατασκευής.

Η έναρξη υλοποίησης πρόδρομων εργασιών τους τελευταίους μήνες έχει ήδη συμβάλει στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων στον οδικό άξονα.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) έχει συνολικό μήκος περίπου 300 χλμ., περιλαμβάνοντας επίσης τα υπό κατασκευή τμήματα «Χερσόνησος–Άγιος Νικόλαος» και «Άγιος Νικόλαος–Νεάπολη», γεγονός που τον κατατάσσει ως τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο που βρίσκεται σήμερα υπό κατασκευή στην Ευρώπη.

Το έργο περιλαμβάνει τέσσερα οδικά τμήματα και τρεις παρακάμψεις, από δυτικά προς ανατολικά:

* Παράκαμψη Χανίων, με μήκος περίπου 7,7 χλμ.

* Σούδα-Βρύσες, με μήκος περίπου 25,7 χλμ.

* Βρύσες-Ατσιπόπουλο, με μήκος περίπου 21,8 χλμ.

* Παράκαμψη Ρεθύμνου, με μήκος περίπου 7,0 χλμ.

* Αμάρι-Σκαλέτα, με μήκος περίπου 12,4 χλμ.

* Σκαλέτα-Λινοπεράματα, με μήκος περίπου 46,7 χλμ.

* Παράκαμψη Ηρακλείου, με μήκος περίπου 25,45 χλμ.

Επίσης, τα τεχνικά έργα που περιλαμβάνει ο οδικός άξονας έχουν ως εξής:

* 17 ανισόπεδοι κόμβοι / ημικόμβοι

* 75 γέφυρες

* 21 σήραγγες

* 18 σήραγγες ανοικτής εκσκαφής

* 58 ανισόπεδες διαβάσεις (53 κάτω διαβάσεις και 5 άνω)

* 136 οχετοί διαφόρων διαστάσεων

* 266 έργα αντιστήριξης (τοίχοι / πασσαλότοιχοι)

H σύμβαση παραχώρησης προβλέπει προσωρινή λειτουργία μετωπικών σταθμών διοδίων κατά την περίοδο μερικής λειτουργίας, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί συγκεκριμένα τμήματα του έργου. Τα συγκεκριμένα μετωπικά διόδια θα καταργηθούν με την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και τότε θα εφαρμοστεί το αναλογικό ηλεκτρονικό σύστημα επιβολής διοδίων.