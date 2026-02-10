Ευλογιά προβάτων: Κυβερνητικές εξαγγελίες για ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας - Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η κυβέρνηση προχωρά σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία και στοχευμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν τόσο στην άμεση ανακούφιση των κτηνοτρόφων όσο και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τομέα, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μετά τη σύσκεψη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνάντηση στο Μαξίμου επικεντρώθηκε στη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και στον καθορισμό των επόμενων βημάτων για τη στήριξη του κλάδου.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η ευλογιά αποτελεί σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους. Ο στόχος, όπως τόνισε, είναι η άμεση εκρίζωση της νόσου, ώστε να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και να ανοίξουν οι δρόμοι για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας.

«Ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση με τους κτηνοτρόφους, όπου θίχθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ευλογιά και στην ανασύνταξη του τομέα», δήλωσε ο υπουργός. «Η κτηνοτροφία αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, καθώς προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες και στις εξαγωγές της χώρας».

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι τα σχέδια για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας περιλαμβάνουν:

Βελτίωση των εγκαταστάσεων και των εκτροφών, με αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας.

Χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ευρωπαϊκών πόρων ή ιδιωτικού τομέα.

Μέτρα για την αύξηση της απόδοσης και της προστιθέμενης αξίας του κλάδου.

Όσον αφορά την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένου του de minimis, για την κάλυψη αναγκών όπως η αποζημίωση ζωοτροφών.

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εξάπλωση της ευλογιάς και την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου σε περίπτωση που οι τρέχουσες στρατηγικές αποτύχουν.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς, ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρεις άξονες:

Άμεση αντιμετώπιση και εκρίζωση της ευλογιάς, με εναλλακτικά σενάρια δράσης.

Ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου για όσους επλήγησαν από τη νόσο.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, υπογράμμισε ότι η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου θα είναι δυνατή μόνο αφού περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, Νίκος Μπαλάσκας, τόνισε την ανάγκη για συνεργασία όλων των φορέων – κτηνοτρόφων, κτηνιάτρων, δήμων, Περιφερειών και υπουργείου – ώστε να εφαρμοστούν συντονισμένα τα μέτρα βιοασφάλειας.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για άμεση στήριξη και δημιουργία αναπτυξιακής προοπτικής στον κλάδο, με στόχο την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από μελλοντικές απειλές.