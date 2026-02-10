ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευλογιά προβάτων: Κυβερνητικές εξαγγελίες για ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας - Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19:01 - 10 Φεβ 2026

Ευλογιά προβάτων: Κυβερνητικές εξαγγελίες για ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας - Τι ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση προχωρά σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, με χρηματοδοτικά εργαλεία και στοχευμένες παρεμβάσεις που στοχεύουν τόσο στην άμεση ανακούφιση των κτηνοτρόφων όσο και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τομέα, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μετά τη σύσκεψη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η συνάντηση στο Μαξίμου επικεντρώθηκε στη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και στον καθορισμό των επόμενων βημάτων για τη στήριξη του κλάδου.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η ευλογιά αποτελεί σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα, το οποίο απαιτεί συντονισμένη προσπάθεια και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας από όλους τους εμπλεκόμενους. Ο στόχος, όπως τόνισε, είναι η άμεση εκρίζωση της νόσου, ώστε να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και να ανοίξουν οι δρόμοι για την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας.

«Ήταν μια πολύ παραγωγική συζήτηση με τους κτηνοτρόφους, όπου θίχθηκαν όλα τα ζητήματα που αφορούν στην ευλογιά και στην ανασύνταξη του τομέα», δήλωσε ο υπουργός. «Η κτηνοτροφία αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, καθώς προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες και στις εξαγωγές της χώρας».

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι τα σχέδια για την ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας περιλαμβάνουν:

  • Βελτίωση των εγκαταστάσεων και των εκτροφών, με αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας.
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ευρωπαϊκών πόρων ή ιδιωτικού τομέα.
  • Μέτρα για την αύξηση της απόδοσης και της προστιθέμενης αξίας του κλάδου.
  • Όσον αφορά την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων, ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε δυνατότητα, συμπεριλαμβανομένου του de minimis, για την κάλυψη αναγκών όπως η αποζημίωση ζωοτροφών.

Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για την εξάπλωση της ευλογιάς και την ανάγκη ύπαρξης εναλλακτικού σχεδίου σε περίπτωση που οι τρέχουσες στρατηγικές αποτύχουν.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Σατολιάς, ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τρεις άξονες:

  • Άμεση αντιμετώπιση και εκρίζωση της ευλογιάς, με εναλλακτικά σενάρια δράσης.
  • Ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου για όσους επλήγησαν από τη νόσο.
  • Μακροπρόθεσμη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος, υπογράμμισε ότι η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου θα είναι δυνατή μόνο αφού περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, Νίκος Μπαλάσκας, τόνισε την ανάγκη για συνεργασία όλων των φορέων – κτηνοτρόφων, κτηνιάτρων, δήμων, Περιφερειών και υπουργείου – ώστε να εφαρμοστούν συντονισμένα τα μέτρα βιοασφάλειας.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για άμεση στήριξη και δημιουργία αναπτυξιακής προοπτικής στον κλάδο, με στόχο την ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από μελλοντικές απειλές.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 19:07
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ζητώ την άρση της ασυλίας μου» είπε ο Κώστας Τσιάρας

Λέσβος: Παραμένουν στις επάλξεις οι κτηνοτρόφοι – Σύσκεψη το Σάββατο (18/4) για τα επόμενα βήματα
Ειδήσεις

Λέσβος: Παραμένουν στις επάλξεις οι κτηνοτρόφοι – Σύσκεψη το Σάββατο (18/4) για τα επόμενα βήματα

Έκτακτη σύσκεψη Σχοινά με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό
Πολιτική

Έκτακτη σύσκεψη Σχοινά με κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου για τον αφθώδη πυρετό

ΥΠΑΑΤ: Καμία χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό ενόψει Πάσχα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΠΑΑΤ: Καμία χαλάρωση στην εφαρμογή των μέτρων για την ευλογιά και τον αφθώδη πυρετό ενόψει Πάσχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:12

Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 16:07

Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:04

Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 15:57

Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:49

Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 15:45

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 15:42

ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

Ειδήσεις
18/05/2026 - 15:34

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

Ομόλογα
18/05/2026 - 15:26

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 15:15

Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ