Μητσοτάκης: Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας
Πολιτική
14:33 - 10 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Συνάντηση με εκπροσώπους κτηνοτρόφων από ολόκληρη τη χώρα είχε το μεσημέρι της Τρίτης (10/2) στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και των προϊόντων της αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά και προσωπικό του στόχο.

Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα του κλάδου, δίνοντας έμφαση στην αναπλήρωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους, τονίζοντας ότι η πολιτεία στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα τους.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι όσο διαρκεί η κρίση, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα την ελληνική κτηνοτροφία, ωστόσο η απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η οριστική εξάλειψη της ευλογιάς. Όπως ανέφερε, το χρονικό διάστημα έως το Πάσχα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την επίτευξη του στόχου αυτού, επισημαίνοντας ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως τα κρούσματα βρίσκονται ήδη σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την εκρίζωση της νόσου εθνικό στόχο για την προστασία της κτηνοτροφίας, δίνοντας έμφαση στην αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, την εντατική αστυνόμευση για την αποτροπή παράνομων μετακινήσεων ζώων και την αποτελεσματική καταπολέμηση του παράνομου εμβολιασμού.

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο αντιμετώπισης, καλώντας όλους τους εμπλεκόμενους να στηρίξουν την κοινή προσπάθεια, ώστε η κρίση να αντιμετωπιστεί με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για τον κλάδο και να κλείσει οριστικά ο κύκλος της ευλογιάς.



