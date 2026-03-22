Δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο - Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι

Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών επιβεβαίωσε, με ασφαλή διαγνωστική μέθοδο, δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε σε εκτροφή προβάτων στη Λέσβο, η οποία εδρεύει σε γειτνιάζουσα περιοχή εντός της ζώνης προστασίας που έχει οριστεί, και επομένως συνδέεται επιδημιολογικά με την εκτροφή βοοειδών στην οποία εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στις 16 Μαρτίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική εμφάνιση της νόσου είχε οδηγήσει στην επιβολή καθολικών περιορισμών («lockdown») στη διακίνηση κτηνοτροφικών προϊόντων σε ολόκληρη τη Λέσβο.

Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης του δεύτερου κρούσματος, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής εξέδωσε οδηγία για την άμεση θανάτωση των προβάτων της μολυσμένης εκτροφής προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού του αφθώδους πυρετού, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687.

Προς ενίσχυση της κλινικής επιτήρησης και της ιχνηλάτησης που απαιτείται, σήμερα μεταβαίνει στο νησί κλιμάκιο κτηνιάτρων του ΥΠΑΑΤ, ενώ αύριο θα παρουσιαστεί για να συνδράμει κλιμάκιο στρατιωτικών κτηνιάτρων, κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Επίσης, εντός της εβδομάδας, θα επισκεφτούν το νησί εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (20/3), η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου κηρύχθηκε σε Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις,όπως αυτές προβλέπονται στο Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών, δίνοντας τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να ενισχυθεί άμεσα με κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισμό, κλπ.

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε χτες, θα υπάρξει αποζημίωση, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού. Η αποζημίωση θα αφορά γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι κτηνοτρόφοι

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας και στήριξης προς τους πληγέντες κτηνοτρόφους, οι Δήμοι Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου θα λειτουργήσουν αύριο, Δευτέρα (23/3) με προσωπικό ασφαλείας, μετά από σχετικές αποφάσεις των δημάρχων. Την ίδια ημέρα έχει προγραμματιστεί κρίσιμη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη, των δημάρχων, καθώς και εκπροσώπων συνεταιρισμών και τυροκόμων, με αντικείμενο τις επιπτώσεις της κρίσης.

Ανάλογη απόφαση έλαβε και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, καθώς όλες οι υπηρεσίες της στη Λέσβο -πλην της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας- θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα, ως ένδειξη συμπαράστασης προς τον κτηνοτροφικό κόσμο.

Παράλληλα, κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις, αποκλείοντας το μεσημέρι της Κυριακής το λιμάνι της Μυτιλήνης. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τον κόμβο της Λάρσου, όπου είχε στηθεί μπλόκο από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων και συνεταιρισμούς. Οι διαμαρτυρίες στρέφονται κατά των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων.

Σημειώνεται πάντως ότι, παρά τις κινητοποιήσεις, η αποχώρηση περίπου 1.600 Τούρκων επισκεπτών που βρίσκονταν στη Μυτιλήνη για τον εορτασμό της λήξης του Ραμαζανιού πραγματοποιείται κανονικά μέσω του λιμανιού.