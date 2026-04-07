ΕΛΓΑ: 73 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις για τους παραγωγούς το 2025

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος, αποφάσισαν την καταβολή αποζημιώσεων ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ στους ασφαλισμένους παραγωγούς για ζημίες που υπέστησαν το 2025. Οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Μ. Τρίτη (7/4).

Πιο αναλυτικά, στις αποζημιώσεις περιλαμβάνονται οι εκκαθαρίσεις των πορισμάτων που αφορούν τις ζημίες από τον παγετό της άνοιξης 2025, οι οποίες επηρέασαν τις καλλιέργειες στο ανθικό τους στάδιο. Επιπλέον, καλύπτονται και άλλες ζημίες της ίδιας χρονιάς, τόσο στη φυτική παραγωγή, όσο και στο ζωικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, κατά το τελευταίο τετράμηνο έχουν ήδη καταβληθεί περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις για το έτος 2025.

Επισημαίνεται ότι η εκκαθάριση των υπολοίπων περιπτώσεων ζημιών του 2025, που εκκρεμούν, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Απριλίου 2026, με την καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους δικαιούχους.