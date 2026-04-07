Πάνω από τα $110 το πετρέλαιο, καθώς η προθεσμία Τραμπ στο Ιράν λήγει

Οι τιμές του πετρελαίου κυμαίνονται γύρω από τα 110 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη (7/4), καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ προς το Ιράν προκειμένου να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 1,09% στα 110.95 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) άγγιξαν νωρίτερα στη συνεδρίαση ένα τετραετές υψηλό, ξεπερνώντας τα 116 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα κινούνται ενισχυμένα κατά 1,38% στα 113,88 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι συνήθως, το WTI διαπραγματεύεται με έκπτωση σε σχέση με το Brent, αλλά αυτή η σχέση αντιστράφηκε σε μια αγορά όπου τα βαρέλια για ταχύτερη παράδοση έχουν υψηλότερη τιμή. Το βασικό συμβόλαιο WTI αφορά παράδοση τον Μάιο, ενώ το Brent αφορά τον Ιούνιο.

Ο Τραμπ έδωσε στο Ιράν προθεσμία έως τις 20:00 ώρα Ουάσινγκτον (3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) για να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Εάν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί, ο Τραμπ δήλωσε ότι «κάθε γέφυρα στο Ιράν θα καταστραφεί» και ότι «κάθε σταθμός ηλεκτροπαραγωγής στο Ιράν θα τεθεί εκτός λειτουργίας, θα καεί, θα εκραγεί και δε θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά».

Υπενθυμίζεται ότι απαντώντας σε πρόταση των ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν, το Ιράν απέρριψε την εκεχειρία και δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να τερματιστεί οριστικά ο πόλεμος, αντιστεκόμενο στην πίεση να ανοίξει τα στενά.

Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές από πολλούς παραγωγούς του Κόλπου έχουν ήδη καταρρεύσει λόγω των περιορισμένων ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οικονομικά οφέλη για το Ιράν, το Ομάν και τη Σαουδική Αραβία, ενώ άλλες χώρες που δεν διαθέτουν εναλλακτικές διαδρομές αποστολής έχουν χάσει δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Στα αξιόλογα της μέρας, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει σήμερα, Τρίτη για μια απόφαση που θα προστατεύει τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα στενά, αλλά σε σημαντικά περιορισμένη μορφή, καθώς η Κίνα, που έχει δικαίωμα βέτο, αντιτάχθηκε στην εξουσιοδότηση χρήσης βίας, σύμφωνα με δηλώσεις διπλωματών.

Παράλληλα, με το ασυνήθιστο πλεόνασμα των αμερικανικών συμβολαίων WTI σε σχέση με το Brent, η σύγκρουση έχει στείλει τις τιμές spot του WTI σε ιστορικά υψηλά, καθώς οι Ασιατικοί και Ευρωπαϊκοί διυλιστές προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις ροές από τη Μέση Ανατολή.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, αύξησε την επίσημη τιμή πώλησης του Arab Light για την Ασία για παράδοση το Μάιο, καθορίζοντας ρεκόρ πλεονάσματος 19,50 δολαρίων το βαρέλι πάνω από τον μέσο όρο Oman/Dubai.

Στο μεταξύ, η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι ουκρανικά drones έπληξαν το τερματικό σταθμό του Consortuim Pipeline Κασπίας στη Μαύρη Θάλασσα, που διαχειρίζεται το 1,5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, αλλά το υπουργείο Ενέργειας του Καζακστάν δήλωσε την Τρίτη ότι οι αποστολές πετρελαίου εκεί ήταν σταθερές.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι η OPEC+ συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσει τα ποσοστά παραγωγής πετρελαίου κατά 206.000 βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, αν και η αύξηση θα είναι σε μεγάλο βαθμό θεωρητική, καθώς τα βασικά μέλη δεν μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Μείωση για το φυσικό αέριο - Μικτά αποτελέσματα στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Τρίτης τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου εμφανίζονται μειωμένα κατά 0,74% στα 49.67 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός παραμένει σταθερός, κινούμενος σε θετικός έδαφος στα 4,686.80 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, το ασήμι σημειώνει απώλειες 0,65% στα 72,375 δολάρια. Την ίδια ώρα, σταθερός παραμένει και ο χαλκός, ο οποίος ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,07% στα 5,6083 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο μειώνεται ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,07% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,1553 δολάριο προς ευρώ. Παράλληλα, το δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς αποδυναμωμένο και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,05% στα 1,3250 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει σταθερή έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0.8719 λίρα ανά ευρώ.