Σχοινάς: Τρίτη του Πάσχα στις Βρυξέλλες για κρίσιμες επαφές - Στο επίκεντρο γεωργία και αλιεία

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε τόσο στις εορταστικές ημέρες του Πάσχα όσο και στο επερχόμενο ταξίδι του στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει σειρά θεσμικών συναντήσεων.

Ο κ. Σχοινάς, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να περάσει το Πάσχα στη Χαλκιδική, σημείωσε ότι η αγορά εμφανίζει εικόνα σταθεροποίησης, με επάρκεια βασικών αγαθών και τιμές που παραμένουν σε ελεγχόμενα επίπεδα. Παράλληλα, τόνισε ότι η περίοδος των εορτών αποτελεί ευκαιρία για περισυλλογή, οικογενειακή θαλπωρή και τήρηση των παραδόσεων, πριν από την επιστροφή στις πολιτικές υποχρεώσεις.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, ο υπουργός αποκάλυψε ότι το πρωί της Τρίτης του Πάσχα θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για συναντήσεις με τους αρμόδιους Ευρωπαίους Επιτρόπους στους τομείς της Γεωργίας, της Αλιείας, της Διατροφικής Ασφάλειας και των Ζωονόσων.

Όπως υπογράμμισε, οι συγκεκριμένοι τομείς βρίσκονται στο επίκεντρο της αρμοδιότητάς του, ενώ επεσήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούν γρήγορους ρυθμούς υλοποίησης και στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές.