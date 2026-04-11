ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σχοινάς: Τρίτη του Πάσχα στις Βρυξέλλες για κρίσιμες επαφές - Στο επίκεντρο γεωργία και αλιεία
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:05 - 11 Απρ 2026

Σχοινάς: Τρίτη του Πάσχα στις Βρυξέλλες για κρίσιμες επαφές - Στο επίκεντρο γεωργία και αλιεία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε τόσο στις εορταστικές ημέρες του Πάσχα όσο και στο επερχόμενο ταξίδι του στις Βρυξέλλες, όπου θα έχει σειρά θεσμικών συναντήσεων.

Ο κ. Σχοινάς, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να περάσει το Πάσχα στη Χαλκιδική, σημείωσε ότι η αγορά εμφανίζει εικόνα σταθεροποίησης, με επάρκεια βασικών αγαθών και τιμές που παραμένουν σε ελεγχόμενα επίπεδα. Παράλληλα, τόνισε ότι η περίοδος των εορτών αποτελεί ευκαιρία για περισυλλογή, οικογενειακή θαλπωρή και τήρηση των παραδόσεων, πριν από την επιστροφή στις πολιτικές υποχρεώσεις.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, ο υπουργός αποκάλυψε ότι το πρωί της Τρίτης του Πάσχα θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για συναντήσεις με τους αρμόδιους Ευρωπαίους Επιτρόπους στους τομείς της Γεωργίας, της Αλιείας, της Διατροφικής Ασφάλειας και των Ζωονόσων.

Όπως υπογράμμισε, οι συγκεκριμένοι τομείς βρίσκονται στο επίκεντρο της αρμοδιότητάς του, ενώ επεσήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούν γρήγορους ρυθμούς υλοποίησης και στενή συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σχοινάς: Έρχονται νέες πληρωμές €1,1 δισ. στους αγρότες έως το τέλος του 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% στο κόστος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,5% στο κόστος των συντελεστών παραγωγής στη γεωργία

Σκληρό μήνυμα Σχοινά: Η ανοχή τελείωσε – Τα λαμόγια στις αγροτικές επιδοτήσεις τελείωσαν
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σκληρό μήνυμα Σχοινά: Η ανοχή τελείωσε – Τα λαμόγια στις αγροτικές επιδοτήσεις τελείωσαν

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: Η «πράσινη» συμμαχία με «σημαία» το Οροπέδιο Λασιθίου για την αναγεννητική γεωργία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:54

Η Ελλάδα προειδοποιεί την ΕΕ ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν πρέπει να πλήξουν την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα

Πολιτική
17/07/2026 - 13:53

Νέο σποτ ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χαμένη ευκαιρία για αποθήκευση ενέργειας & φθηνό ρεύμα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:38

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

Εμπορεύματα
17/07/2026 - 13:30

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:26

Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ περί εμπλοκής στις εκλογές του 2020

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:08

Τραμπ: Απέσυρε μέρος της αγωγής του κατά του BBC

Magazino
17/07/2026 - 13:00

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός που περιμένει όλος ο πλανήτης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:50

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:26

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Οικονομία
17/07/2026 - 12:08

Alpha Bank: «Κλειδί» για την οικονομία του αύριο η παραγωγικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17/07/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,7% στις διανυκτερεύσεις το Μάιο

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 12:03

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
17/07/2026 - 11:58

Με το συμπάθιο

Πολιτική
17/07/2026 - 11:54

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη

Πολιτική
17/07/2026 - 11:41

Δούκας για Κυψέλη: Η περιοχή έχει πολύ δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ 

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:41

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Ναυτιλία
17/07/2026 - 11:36

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:30

Λέκκας για τις ρωγμές στην Κυψέλη: Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτιρίων

Πολιτική
17/07/2026 - 11:26

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 11:26

30 χρόνια STIRIXIS Group: Νέες υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης με ευφυή κτίρια

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 11:09

Δήμος Αθηναίων: Σε επιφυλακή για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:00

Βρετανία: Ο Μπέρναμ ανοίγει νέο κεφάλαιο στους Εργατικούς – «Θα διορθώσουμε τα μεγάλα λάθη»

Αναλύσεις
17/07/2026 - 10:58

ΧΑ: Πρώτη αντίσταση για το ΓΔ η περιοχή των 2495-2500 μονάδων

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 10:49

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές

Πολιτική
17/07/2026 - 10:31

Η αναφορά του Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 10:28

Politico: Η Google θα ενισχύσει «άθελά της» τον προϋπολογισμό της ΕΕ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 10:19

Τραμπ: Κατηγορεί την Κίνα για ανάμειξη στις εκλογές του 2020 – Τι δείχνουν τα έγγραφα

Οικονομία
17/07/2026 - 10:09

Παπαθανάσης: Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε ΑΕΙ

Πολιτική
17/07/2026 - 10:07

Αδειάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται η Όλγα Γεροβασίλη

Ναυτιλία
17/07/2026 - 09:59

Συνάντηση Μαρκόπουλου-Ξενοκώστα για το φορολογικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ναυπηγείων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ