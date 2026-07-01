ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

Με ιδιαίτερα αυστηρή εισαγγελική πρόταση συνεχίστηκε η δίκη του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, Αθανασίας Ρέππα, οι οποίοι κατηγορούνται για χειρισμούς που σχετίζονται με την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο εισαγγελέας της έδρας, Αναστάσιος Παναγάκος, εισηγήθηκε την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και της παράβασης καθήκοντος, ενώ παράλληλα πρότεινε την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ως προς την υπεξαγωγή εγγράφου, κρίνοντας ότι η συγκεκριμένη πράξη έχει κακουργηματικό χαρακτήρα.

Η υπόθεση αφορά τον χειρισμό πορίσματος ελέγχου που είχε συντάξει η Παρασκευή Τυχεροπούλου σχετικά με φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο πρώην υψηλόβαθμοι παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν παρέδωσαν άμεσα το επίμαχο πόρισμα στις εισαγγελικές αρχές, γεγονός που –κατά την κατηγορία– είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι ίδιοι απορρίπτουν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο Δημήτρης Μελάς έχει υποστηρίξει ότι το πόρισμα δεν διαβιβάστηκε άμεσα επειδή θεωρήθηκε ελλιπές και απαιτούσε περαιτέρω τεκμηρίωση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ενισχύθηκαν οι έλεγχοι και υποβλήθηκαν μηνυτήριες αναφορές για περιπτώσεις παρατυπιών.

«Δεν επρόκειτο για αμέλεια»

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας απέρριψε τον ισχυρισμό ότι οι ενέργειες των κατηγορουμένων οφείλονταν σε αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά τους είχε ως αποτέλεσμα να αποκρυβεί από τις δικαστικές αρχές κρίσιμο αποδεικτικό υλικό.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε το έργο της ελεγκτού Παρασκευής Τυχεροπούλου, επισημαίνοντας ότι οι έρευνές της πραγματοποιήθηκαν κατόπιν υπηρεσιακών εντολών και δεν μπορούν να θεωρηθούν αυθαίρετες.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό, η μη άμεση παράδοση της έκθεσης συνέβαλε στην απόκρυψη στοιχείων που αφορούσαν πρόσωπα τα οποία επιδίωκαν να λάβουν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται.

Πρόταση για παραπομπή στο Εφετείο Κακουργημάτων

Ο κ. Παναγάκος εκτίμησε ότι η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφου δεν συνιστά πλημμέλημα, όπως προβλέπει το ισχύον κατηγορητήριο, αλλά κακούργημα.

Για τον λόγο αυτό πρότεινε το δικαστήριο να κηρυχθεί αναρμόδιο λόγω της βαρύτητας της πράξης και η υπόθεση να παραπεμφθεί στο αρμόδιο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών για το συγκεκριμένο σκέλος της δίωξης.

Παράλληλα, εισηγήθηκε να κηρυχθούν ένοχοι οι δύο κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της υπόθαλψης εγκληματία και της παράβασης καθήκοντος.

Η εκδίκαση της υπόθεσης θα συνεχιστεί αύριο, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τις αγορεύσεις των συνηγόρων.