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Πιερρακάκης: Η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn αντανακλά τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10:30 - 13 Οκτ 2025

Πιερρακάκης: Η συνένωση ΟΠΑΠ – Allwyn αντανακλά τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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«Η συνένωση του ΟΠΑΠ με την Allwyn αποτελεί ένα εμβληματικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να εξελιχθούν σε διεθνείς πρωταθλητές, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη δυναμική τους», δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης σχετικά με τη συνένωση των δύο εταιρειών.  

«Η συμφωνία αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και τις προοπτικές της οικονομίας της», είπε ακόμη ο κ. Πιερρακάκης και συμπλήρωσε:

«Η νέα ενοποιημένη εταιρεία, από τις κορυφαίες σε κεφαλαιοποίηση, θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω το κύρος, την αξιοπιστία και τη διεθνή ακτινοβολία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η συγκυρία αυτή συμπίπτει με την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον οίκο FTSE Russell σε ανεπτυγμένη αγορά, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι η χώρα έχει πλέον γυρίσει σελίδα και μπορεί να πρωταγωνιστήσει στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική πραγματικότητα.

Ταυτόχρονα, αντανακλά την επιτυχία των στοχευμένωνμεταρρυθμίσεων που έχουμε υλοποιήσει σε πολλούς τομείς. Το ξεκάθαρο και προβλέψιμο νομοθετικό πλαίσιο για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, με όρους απόλυτης διαφάνειας, ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της στρατηγικής που εφαρμόζουμε με συνέπεια και τόλμη, προκειμένου να διασφαλίσουμε την συνεχιζόμενη αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Επενδύσεις όπως αυτή, που συνδυάζουν τεχνογνωσία, καινοτομία και κεφάλαια από το εξωτερικό, βρίσκονται στον πυρήνα του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που οικοδομούμε. Η Ελλάδα έχει πλέον τη δυναμική να προσελκύει, να στηρίζει και να φιλοξενεί διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους, μετατρέποντας την οικονομική πρόοδο σε ευημερία για την κοινωνία», κατέληξε ο υπουργός Οικονομικών.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 10:31
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