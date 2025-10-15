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Οι πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ για υπεύθυνο παιχνίδι - Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08:38 - 15 Οκτ 2025

Οι πρωτοβουλίες του ΟΠΑΠ για υπεύθυνο παιχνίδι - Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Ο ΟΠΑΠ διοργάνωσε την Τρίτη (14/10) μια άκρως ενδιαφέρουσα αλλά και διασκεδαστική εκδήλωση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το υπεύθυνο στοιχηματικό παιχνίδι.

Με οιδέσποινα τη Μαρία Μπεκατώρου, το event φιλοξένησε πάνελ με καταρτισμένους ομιλητές, οι οποίοι ανέλυσαν τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται ώστε να προστατευθούν οι παίκτες από αλόγιστη χρήση των στοιχηματικών τους επιλογών, τόσο στις πλατφόρμες, όσο και στα φυσικά καταστήματα (πρακτορεία).

Έγινε σαφές πως το νομικό πλαίσιο πρέπει να γίνεται ολοένα και πιο ισχυρό, καθώς φυσικά και να μπει φραγμός στα παράνομα παιχνίδια που αποτελούν τη μείζονα απειλή για τους χρήστες. Είναι χαρακτηριστικό πως στην Κύπρο που δεν υπάρχει νόμιμο online casino, οι χρήστες στρέφονται στον παράνομο τζόγο που ασφαλώς τους εκθέτει σε πολλούς κινδύνους.

Στη χώρα μας το κανονιστικό πλαίσιο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, χάρη και στις προσπάθειες του ΟΠΑΠ, ωστόσο, είναι σαφές πως ακόμα υπάρχει κόσμος που χάνει τον έλεγχο. Γι' αυτό και το moto της εκδήλωσης "Υπεύθυνο παιχνίδι, πάντα με όρια", παραμένει επίκαιρο και ουσιαστικό.

Από τους συμμετέχοντες στα πάνελ τονίστηκε ακόμα η σημασία της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να αποκλειστούν οι ανήλικοι από το διαδικτυακό παιχνίδι, αλλά και να βοηθηθούν όλοι όσοι έχουν ξεπεράσει τα όρια.

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε πως χάρη στην ΑΙ, οι εταιρείες μπορούν πλέον να διακρίνουν ποιοι πελάτες παρουσιάζουν υπερβολική συμπεριφορά και έρχονται σε επαφή μαζί του ώστε να τον "ταρακουνήσουν". Αν δεν αλλάξει τον τρόπο που παίζει, τότε μπορεί ακόμα και να διαγραφεί ο λογαριασμός του.

Αντίστοιχα, στα πρακτορεία που υπάρχει και η απευθείας επαφή των πρακτόρων με τους πελάτες, ο ΟΠΑΠ έχει κάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια ώστε και πάλι να γίνονται συστάσεις σε όσους παρουσιάζουν σημάδια εθισμού. Ξεκαθαρίστηκε επίσης πως οι ανήλικοι δεν έχουν θέση στα πρακτορεία ΟΠΑΠ και απαγορεύεται η είσοδός τους σε αυτά, ακόμα κι αν συνοδεύονται από ενήλικες.

Στη διάρκεια του event έγιναν και ενδιαφέροντα διαδραστικά παιχνίδια με το Γεράκι από το Chase, τον Πάνο Δημάκη που επιμόρφωσε και συνάμα διασκέδασε το κοινό.

Όλα τα παραπάνω είχαν κοινή συνισταμένη το υπεύθυνο παιχνίδι και τα όρια που πρέπει να είναι ξεκάθαρα και σύμφωνα με τις ανάγκες της εποχής.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reporter.gr (@reporter.gr)

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