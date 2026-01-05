Allwyn: Νέες αγορές μετοχών ΟΠΑΠ αξίας 2,06 εκατ. ευρώ

Η Allwyn International AG απέκτησε 110.074 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΟΠΑΠ σε μέση τιμή 18,7687 ευρώ ανά μετοχή.

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 5 Ιανουαρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 5 Ιανουαρίου 2026, η AIAG απέκτησε 110.074 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,7687 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2.065.945,88 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs). Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.