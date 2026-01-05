ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Allwyn: Νέες αγορές μετοχών ΟΠΑΠ αξίας 2,06 εκατ. ευρώ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
21:25 - 05 Ιαν 2026

Allwyn: Νέες αγορές μετοχών ΟΠΑΠ αξίας 2,06 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Allwyn International AG απέκτησε 110.074 κοινές ονομαστικές μετοχές της ΟΠΑΠ σε μέση τιμή 18,7687 ευρώ ανά μετοχή.

Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και των σχετικών διατάξεων του ελληνικού δικαίου, ότι την 5 Ιανουαρίου 2026 έλαβε γνωστοποίηση από την «Allwyn International AG» («AIAG»), νομικό πρόσωπο στενά συνδεδεμένο με τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:

- Pavel Šaroch, Αντιπρόεδρος / Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

- Katarina Kohlmayer, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Robert Chvátal, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. σχετικά με την κατωτέρω συναλλαγή επί μετοχών της Εταιρείας.

Την 5 Ιανουαρίου 2026, η AIAG απέκτησε 110.074 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ISIN GRS419003009) σε μέση τιμή 18,7687 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι για συνολικό τίμημα περίπου 2.065.945,88 ευρώ. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και σε ιδιωτικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης που λειτουργούν ως Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης (MTFs). Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται και δημοσιοποιείται από την Εταιρεία, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες
Αναλύσεις

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλά «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ