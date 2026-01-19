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Αλλαγή σελίδας για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn ξεκινά
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
15:49 - 19 Ιαν 2026

Αλλαγή σελίδας για τον ΟΠΑΠ: Η εποχή της Allwyn ξεκινά

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΠΑΠ προχωρά στο rebranding του και υιοθετεί επίσημα τη διεθνή εμπορική ονομασία (brand) της Allwyn. Η αλλαγή του brand σηματοδοτεί μια νέα φάση εξέλιξης και ανάπτυξης, στην οποία η αναβάθμιση της εμπειρίας διασκέδασης του πελάτη μπαίνει σε πρώτο πλάνο, αξιοποιώντας τη δύναμη της ψηφιοποίησης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Η έναρξη μιας νέας εποχής

Το rebranding σε Allwyn αποτελεί το πρώτο βήμα για τη νέα εποχή του ΟΠΑΠ, η οποία θα προσφέρει συναρπαστικότερες εμπειρίες, περισσότερη διασκέδαση και ακόμη πιο πολλές επιλογές και εκπλήξεις για τους πελάτες, τόσο στο retail, όσο και στο online κανάλι. Συνολικά, υλοποιείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός, που εστιάζει σε νέες, βελτιωμένες και digital-first προτάσεις, real-time ανταμοιβές, αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και στη συνολική αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων, των online πλατφορμών και των apps της εταιρείας.

Το rebranding του ΟΠΑΠ, με την αξιοποίηση του σύγχρονου, διεθνούς και «φρέσκου» brand της Allwyn, «τροφοδοτεί» τη συνολική εξέλιξη της εταιρείας. Ταυτόχρονα, αποτελεί βασικό όχημα για την περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσής της με τους πελάτες – και ιδιαίτερα με τις νεότερες γενιές – και την ανταπόκριση στις ολοένα και εξελισσόμενες ανάγκες και προσδοκίες τους.

Το rebranding στην πράξη

Η εποχή της Allwyn ξεκινά με σεβασμό στο ισχυρό αποτύπωμα του ΟΠΑΠ. Η εμπορική επωνυμία αλλάζει, αλλά το DNA και η κληρονομιά της εταιρείας παραμένουν αναλλοίωτα!

Ειδικότερα, το rebranding σε Allwyn δεν αλλάζει την ονομασία και την ταυτότητα των δημοφιλών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ (ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ κ.ο.κ.). Τα παιχνίδια που οι πελάτες εμπιστεύονται και αγαπούν όλα αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης, με υπεύθυνο τρόπο.

Αναλλοίωτη θα παραμείνει και η εστίαση της εταιρείας στην κοινωνική προσφορά, μέσα από ακόμα μεγαλύτερες και πιο ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες στους τομείς της Υγείας, του Αθλητισμού, της Απασχόλησης και των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων. Ταυτόχρονα, η προστασία των παικτών παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, μέσα από την εφαρμογή ενός εκτενούς πλαισίου για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Επίσης, οι πρωτοβουλίες στον τομέα των αθλητικών χορηγιών συνεχίζονται δυναμικά, ενώ θα αξιοποιηθούν περαιτέρω διεθνείς καινοτομίες και παγκόσμιες συνεργασίες της Allwyn, όπως οι χορηγίες της στην Formula 1 και την ομάδα της McLaren, που έχουν ήδη προσφέρει συγκινήσεις στο ελληνικό κοινό.

Το νέο Allwyn.gr και το rebranding καταστημάτων και apps

Το brand της Allwyn είναι πλέον άμεσα ορατό σε διάφορα σημεία επαφής με τους πελάτες (π.χ. λογότυπο, πινακίδες, διαδικτυακές σελίδες κλπ.).

Ήδη στον «αέρα» βρίσκεται το Allwyn.gr, το νέο website της εταιρείας. Το Allwyn.gr είναι ένας μοναδικός online κόμβος διασκέδασης, στον οποίο οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν όλη την εμπειρία που προσφέρει η Allwyn. Ειδικότερα, στο νέο website, που αντικαθιστά τα Opap.gr και Opaponline.gr, οι πελάτες μπορούν να παίξουν online τα αγαπημένα τους αριθμοπαιχνίδια, αλλά και να μάθουν περισσότερα για τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις εκπλήξεις που φέρνει η εποχή της Allwyn. Επίσης, το brand της Allwyn είναι ήδη εμφανές και στα παικτικά και loyalty apps της εταιρείας για φορητές συσκευές.

Ακόμη, τα πρώτα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY με το brand της Allwyn έκαναν την εμφάνιση τους σήμερα, σε περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Το rebranding των καταστημάτων δίνει το έναυσμα για τη συνολική αναβάθμιση του δικτύου, με αιχμή την τεχνολογία, την καινοτομία και το ψηφιακό παιχνίδι. Σημειώνεται ότι η αλλαγή της εμπορικής επωνυμίας και της εικόνας των καταστημάτων ΟΠΑΠ θα ολοκληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2027, ενώ για τα καταστήματα PLAY θα πραγματοποιηθεί εντός του 2026.

Η Allwyn διεθνώς

Η Allwyn είναι πολυεθνική εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, που εστιάζει στις λοταρίες και κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται από το 2013, όταν και πραγματοποίησε την επένδυσή της στον ΟΠΑΠ, υποστηρίζοντας έμπρακτα την εξέλιξη και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ανά τον κόσμο, η Allwyn δίνει έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και τη διάθεση περισσότερων πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης (casual gaming).

Τελευταία τροποποίηση στις 19/01/2026 - 19:46
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