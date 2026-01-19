Alpha Trust - 2025: Μια χρονιά ορόσημο επιβραβεύει τη συνέπεια

Οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, εξακολούθησαν να είναι θετικές σε όλες τις κατηγορίες, ενώ στις περισσότερες ξεπέρασανκαι τους αντίστοιχους δείκτες αναφοράς τους.
Η ελληνική αγορά κατέγραψε ακόμα μια θετική περίοδο, και το ιστορικό ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund, κατάφερε με απόδοση +45,53% στο έτος, στην κατηγορία μεριδίων R, να επιτύχει σωρευτική απόδοση +129,87% στην τριετία.
Θετικά πορεύθηκαν και οι υπόλοιπες αγορές. Στο μεν διεθνές ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού-R η απόδοση του έτους ανήλθε σε +11,06% και στην τριετία στο +38,24%. Το συντηρητικότερο ALPHA TRUST ECLECTICBalanced Fund-R έκλεισε το έτος με +8,20% και 26,02% στην τριετία ενώ και τα αμυντικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επένδυαν σε ομολογίες και σταθερό εισόδημα, σε μια απαιτητική χρονιά για τα ομόλογα, υπεραπέδωσαν με το ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού-R να επιτυγχάνει απόδοση +1,26% στο έτος και συνολική απόδοση +17,70% στην τριετία. Για τις δε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, το Α/Κ ALPHA TRUST EuroMoney Market Fund έδωσε μια καθαρή απόδοση +1,59% στο έτος και +6,46% στην τριετία.
Οι παραπάνω επιδόσεις επιβεβαιώνουν το κορυφαίο επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης που προσφέρει η ALPHA TRUST, καθώς και τη διαχρονική συνέπεια της εταιρείας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους επενδυτές που της εμπιστεύονται την περιουσία τους.