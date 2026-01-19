ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Alpha Trust - 2025: Μια χρονιά ορόσημο επιβραβεύει τη συνέπεια
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
15:45 - 19 Ιαν 2026

Alpha Trust - 2025: Μια χρονιά ορόσημο επιβραβεύει τη συνέπεια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ALPHA TRUST, η παλαιότερη  (από το 1987) και μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, πέτυχε με συνέπεια τη συνέχιση των θετικών αποδόσεων και το 2025. Οι διαχρονικά θετικές αποδόσεις επιβραβεύτηκαν, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να αγγίζουν το νέο επίπεδο ρεκόρ των 2,3 δις. ευρώ, με τη συντριπτική πλειονότητα των χαρτοφυλακίων να υπερβαίνει τους δείκτες αναφοράς και τους στόχους που είχαν τεθεί.

Οι αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων, εξακολούθησαν να είναι θετικές σε όλες τις κατηγορίες, ενώ στις περισσότερες ξεπέρασανκαι τους αντίστοιχους δείκτες αναφοράς τους.

Η ελληνική αγορά κατέγραψε ακόμα μια θετική περίοδο, και το ιστορικό ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund, κατάφερε με απόδοση +45,53% στο έτος, στην κατηγορία μεριδίων R, να επιτύχει σωρευτική απόδοση +129,87% στην τριετία.

Θετικά πορεύθηκαν και οι υπόλοιπες αγορές. Στο μεν διεθνές ALPHA TRUST Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού-R η απόδοση του έτους ανήλθε σε +11,06% και στην τριετία στο +38,24%. Το συντηρητικότερο ALPHA TRUST ECLECTICBalanced Fund-R έκλεισε το έτος με +8,20% και 26,02% στην τριετία ενώ και τα αμυντικά Αμοιβαία Κεφάλαια που επένδυαν σε ομολογίες και σταθερό εισόδημα, σε μια απαιτητική χρονιά για τα ομόλογα, υπεραπέδωσαν με το ALPHA TRUST Ομολογιών Εσωτερικού-R να επιτυγχάνει απόδοση +1,26% στο έτος και συνολική απόδοση +17,70% στην τριετία. Για τις δε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, το Α/Κ ALPHA TRUST EuroMoney Market Fund έδωσε μια καθαρή απόδοση +1,59% στο έτος και +6,46% στην τριετία.

alpha1_ddd93.png

Οι παραπάνω επιδόσεις επιβεβαιώνουν το κορυφαίο επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης που προσφέρει η ALPHA TRUST, καθώς και τη διαχρονική συνέπεια της εταιρείας στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους επενδυτές που της εμπιστεύονται την περιουσία τους.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.
Ανακοινώσεις

Alpha Trust Holdings: Στο 69,61% το ποσοστό της Alpha Bank έναντι €31,5 εκατ.

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Άλμα 205% στα κέρδη μετά φόρων το 2025 - Πρόταση μερίσματος €0,40 ευρώ/ μετοχή
Ανακοινώσεις

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Άλμα 205% στα κέρδη μετά φόρων το 2025 - Πρόταση μερίσματος €0,40 ευρώ/ μετοχή

Alpha Trust Ανδρομέδα: Ισχυρή άνοδος κερδών και NAV στο γ’ τρίμηνο του 2025
Ανακοινώσεις

Alpha Trust Ανδρομέδα: Ισχυρή άνοδος κερδών και NAV στο γ’ τρίμηνο του 2025

ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Τιμή διάθεσης νέων μετοχών 7,33 € λόγω επανεπένδυσης μερίσματος με 1% έκπτωση
Αναλύσεις

ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ: Τιμή διάθεσης νέων μετοχών 7,33 € λόγω επανεπένδυσης μερίσματος με 1% έκπτωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ