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Μετά από 20 χρόνια, οι ΗΠΑ αποχωρούν από το Ιράκ - Παραμένουν στο Κουρδιστάν
Ειδήσεις
15:31 - 19 Ιαν 2026

Μετά από 20 χρόνια, οι ΗΠΑ αποχωρούν από το Ιράκ - Παραμένουν στο Κουρδιστάν

Reporter.gr Newsroom
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Η ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αποχώρησή τους από όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της ομοσπονδιακής επικράτειας του Ιράκ, με μοναδική εξαίρεση την ημιαυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν, όπου παραμένει αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με το ιρακινό Υπουργείο Άμυνας, η τελευταία ομάδα Αμερικανών συμβούλων αναχώρησε από την αεροπορική βάση Αΐν αλ-Άσαντ στην επαρχία Ανμπάρ, μια βάση που φιλοξενούσε αμερικανικές δυνάμεις για περισσότερα από δύο δεκαετίες. Η σταδιακή μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, κατόπιν αιτήματος της Βαγδάτης το 2023.

Παράλληλα, ο διεθνής συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) αποχώρησε από το αρχηγείο της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων, παραδίδοντας πλήρως τις εγκαταστάσεις στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες συνεχίζουν να σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Χαρίρ στην επαρχία Ερμπίλ, εντός της αυτόνομης περιοχής του Κουρδιστάν, η οποία διαθέτει δική της κυβέρνηση, κοινοβούλιο και δυνάμεις ασφαλείας, όπως προβλέπει το ιρακινό σύνταγμα.

Η παρουσία των ΗΠΑ στο Ιράκ μεταβλήθηκε σημαντικά από την εισβολή του 2003, όταν ο αριθμός τους έφτανε τους 170.000 στρατιώτες. Το 2011 ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα απέσυρε τις δυνάμεις, ενώ το 2014 περίπου 5.000 στρατιώτες επέστρεψαν για να υποστηρίξουν την καταπολέμηση του ISIS. Από τον Δεκέμβριο του 2021, περίπου 2.500 Αμερικανοί παρέμεναν στη χώρα ως σύμβουλοι και υποστηρικτικό προσωπικό.

Η αεροπορική βάση Αΐν αλ-Άσαντ έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο επιθέσεων. Τον Ιανουάριο του 2020, το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους ως αντίποινα για τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί, ενώ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές εκτόξευσαν ρουκέτες στην ίδια βάση, προκαλώντας τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτικών και εργολάβων τον Αύγουστο του 2024.

Ιρακινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν πλέον επαρκείς δυνατότητες για την ασφάλεια της χώρας. Η μελλοντική συνεργασία με τις ΗΠΑ θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, τις κοινές ασκήσεις και τον επιχειρησιακό συντονισμό στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών.

Παρά τη λήξη της αποστολής των ΗΠΑ στο Ιράκ, οι επιχειρήσεις του διεθνούς συνασπισμού κατά του ISIS συνεχίζονται στη Συρία, ενώ η χώρα αναμένει υποστήριξη μέσω της βάσης στο Ερμπίλ και ενδεχόμενες κοινές επιχειρήσεις από την Αΐν αλ-Άσαντ εφόσον χρειαστεί.

Η πλήρης αποχώρηση των Αμερικανών μπορεί να ενισχύσει τη θέση της ιρακινής κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό των μη κρατικών ένοπλων ομάδων, οι οποίες επικαλούνταν την αμερικανική παρουσία για να διατηρήσουν τα όπλα τους.

Η αποχώρηση των ΗΠΑ ολοκληρώνει ουσιαστικά μία 20ετή περίοδο στρατιωτικής παρουσίας, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ιρακινή κυριαρχία και την επανατοποθέτηση της χώρας στο πλαίσιο της περιοχής.

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