Πούτιν: Θα εξετάσουμε την πρόσκληση για το Συμβούλιο Ειρήνης – Έχει δεχτεί ήδη, λέει ο Τραμπ

Η Ρωσία θα μελετήσει την πρόσκληση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης», δήλωσε ο Πρόεδρος της χώρας, Βλαντιμίρ Πούτιν, την Τετάρτη (21/1).

«Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχει αναλάβει να μελετήσει τα έγγραφα που μας στάλθηκαν και να διαβουλευτεί για το θέμα με τους στρατηγικούς μας εταίρους», σημείωσε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης και προσέθεσε:

«Μόνο μετά από αυτό θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στην πρόσκληση».

Ο Πούτιν πάντως σημείωσε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να πληρώσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια που ζητούνται για μόνιμη ένταξη «από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν παγώσει υπό την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση».

Βέβαια, ο Τραμπ, από τη μεριά του, έχει άλλη άποψη... «Προσκλήθηκε, δέχτηκε. Πολλοί άνθρωποι έχουν αποδεχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Νταβός της Ελβετίας, αναφερόμενος στην μέχρι τώρα αόριστα καθορισμένη ομάδα παγκόσμιων ηγετών.

Ερωτηθείς για την κριτική ότι απευθύνεται σε μη δημοκρατικές προσωπικότητες, ο Τραμπ είπε ότι ορισμένες είναι «αμφιλεγόμενες» αλλά «αν έβαζα όλα τα μωρά στο συμβούλιο, δεν θα ήταν και πολύ (καλό)».