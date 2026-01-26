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Η Allwyn Arena είναι εδώ! Ολοκληρώθηκε το rebranding στο γήπεδο της ΑΕΚ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:44 - 26 Ιαν 2026

Η Allwyn Arena είναι εδώ! Ολοκληρώθηκε το rebranding στο γήπεδο της ΑΕΚ

Reporter.gr Newsroom
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Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ στην AllwynArena με αντίπαλο τον Ολυμπιακό

Στη νέα εποχή της Allwyn μπήκε και το γήπεδο της ΑΕΚ, που ονομάζεται πλέον Allwyn Arena.

Οι εργασίες αλλαγής ονομασίας ολοκληρώθηκαν και πλέον την πρόσοψη του γηπέδου κοσμεί η επιγραφή με τη διεθνή εμπορική ονομασία (brand) της Allwyn, που υιοθετήθηκε από τον ΟΠΑΠ, από τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Το πρώτο παιχνίδι στην Allwyn Arena θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου (21:00). Πρόκειται για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ-Ολυμπιακός.

Δείτε πώς «μεταμορφώθηκε» η OPAP Arena σε Allwyn Arena:

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 16:49
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