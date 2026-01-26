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Ισραήλ: Εντοπίστηκε η σορός του τελευταίου ομήρου της Χαμάς
Ειδήσεις
16:33 - 26 Ιαν 2026

Ισραήλ: Εντοπίστηκε η σορός του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (26/1) ότι ανέκτησε στη Λωρίδα της Γάζας τα λείψανα του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που παρέμενε εκεί. Πρόκειται για τον 24χρονο Ραν Γκβίλι, μέλος επίλεκτης μονάδας της ισραηλινής αστυνομίας, ο οποίος είχε σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στον τρομοκρατικό πόλεμο που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την ημέρα εκείνη, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και συμμαχικές ένοπλες ομάδες επιτέθηκαν σε κοινότητες στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και απαγάγοντας 251, τους οποίους μετέφεραν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ως αποτέλεσμα της σφαγής, Ισραήλ και Χαμάς ενεπλάκησαν σε πόλεμο διάρκειας δύο ετών στον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ από τις 10 Οκτωβρίου 2025 βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Νετανιάχου: «Τους φέραμε όλους πίσω»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την επιχείρηση «απίστευτο επίτευγμα» για το Ισραήλ και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Μιλώντας σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης δήλωσε:
«Είχα υποσχεθεί ότι θα τους φέρουμε όλους πίσω και τους φέραμε όλους πίσω».

Η επιστροφή όλων των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου – τόσο των ζωντανών όσο και των νεκρών – αποτελούσε βασικό όρο της συμφωνίας που προωθήθηκε με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η οικογένεια του Ραν Γκβίλι είχε απευθύνει έκκληση προς την ισραηλινή κυβέρνηση να μην προχωρήσει στη δεύτερη φάση της εκεχειρίας, αν δεν είχε προηγουμένως επιστρέψει στο Ισραήλ η σορός του γιου τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/2026 - 17:06
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