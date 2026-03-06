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Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time: «Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μου ζητούν να φέρω το όγδοο»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:39 - 06 Μαρ 2026

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time: «Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μου ζητούν να φέρω το όγδοο»

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός φόργουορντ μιλά για το σημερινό ντέρμπι των «αιωνίων» στη Euroleague και στέλνει το δικό του μήνυμα στους φίλους της ομάδας. 

Την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη δίνει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο Allwyn Game Time. Το νέο μεγάλο απόκτημα του Παναθηναϊκού μιλάει για το σημερινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» και τους στόχους της ομάδας στη Euroleague.

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Ο MVP του εφετινού Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ αναφέρεται στη νέα σελίδα της καριέρας του με το «τριφύλλι» και μιλάει για την πρώτη του εμπειρία στο ΟΑΚΑ. Αποκαλύπτει τι του λέει συνήθως ο κόσμος στους δρόμους της Αθήνας και στέλνει το δικό του μήνυμα στους φίλους του Παναθηναϊκού.

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Ο Αμερικανός φόργουοντ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον Νικ Καλάθη, αποκαλύπτοντας τον ρόλο που έπαιξε ο πρώην συμπαίκτης του στην απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Παράλληλα, μιλάει για το απρόσμενο κοινό που έχει με τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ δεν παραλείπει να αναφερθεί και στα μπασκετικά του πρότυπα, αποκαλύπτοντας τους παίκτες που τον επηρέασαν περισσότερο στην πορεία του στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Δείτε το νέο επεισόδιο με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

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