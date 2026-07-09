Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ

Οι υψηλά επιτόκια των στεγαστικών δανείων, σε συνδυασμό με τις τιμές-ρεκόρ των κατοικιών, οδηγούν ολοένα και περισσότερους υποψήφιους αγοραστές σε αναβολή των αγορών τους.

Οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών τον Ιούνιο υποχώρησαν κατά 2,4% σε σύγκριση με τον Μάιο, διαμορφούμενες σε ετήσιο εποχικά προσαρμοσμένο ρυθμό 4,09 εκατ. κατοικιών, σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Μεσιτών των ΗΠΑ (National Association of Realtors – NAR). Οι αναλυτές της αγοράς ανέμεναν μικρή αύξηση σε μηνιαία βάση.

Σε ετήσια σύγκριση, πάντως, οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 2,8% έναντι του Ιουνίου του 2025.

«Οι διακυμάνσεις στις μηνιαίες πωλήσεις κατοικιών, που επηρεάζονται από τις ήπιες μεταβολές στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, αποδεικνύουν πόσο ευαίσθητοι είναι οι αγοραστές στις συνθήκες προσιτότητας», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της NAR, Λόρενς Γιουν. «Ωστόσο, η δημιουργία περισσότερων από μισό εκατομμύριο νέων θέσεων εργασίας από τις αρχές του έτους συνεχίζει να στηρίζει την αγορά κατοικίας».

Τα στοιχεία αφορούν ολοκληρωμένες πωλήσεις, δηλαδή συμβόλαια που πιθανότατα υπογράφηκαν τον Μάιο, όταν το μέσο επιτόκιο του 30ετούς σταθερού στεγαστικού δανείου εξακολουθούσε να κινείται ανοδικά. Η άνοδος των επιτοκίων επιταχύνθηκε στις αρχές Μαρτίου, με φόντο την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Στο τέλος Ιουνίου, το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών προς πώληση ανερχόταν σε 1,56 εκατ. μονάδες, μειωμένο κατά 0,6% σε σχέση με τον Μάιο, αλλά αυξημένο κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Με τον σημερινό ρυθμό πωλήσεων, η προσφορά αντιστοιχεί σε 4,6 μήνες, όταν μια ισορροπημένη αγορά θεωρείται ότι διαθέτει απόθεμα περίπου έξι μηνών.

Η περιορισμένη προσφορά συνεχίζει να στηρίζει τις τιμές. Η διάμεση τιμή πώλησης υφιστάμενης κατοικίας ανήλθε τον Ιούνιο στα 440.600 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 1,8% σε σχέση με πέρυσι και καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Παραδοσιακά, ο Ιούνιος αποτελεί τον ισχυρότερο μήνα τόσο για τις πωλήσεις όσο και για τις τιμές κατοικιών.

«Η βελτίωση της μακροπρόθεσμης προσιτότητας της κατοικίας μπορεί να υπονομευθεί εάν η αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος συνεχίσει να επιβραδύνεται. Χωρίς σταθερή ενίσχυση της προσφοράς, οι τιμές των κατοικιών ενδέχεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Είναι κρίσιμο να προστεθούν περισσότερα ακίνητα στην αγορά ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες απόκτησης κατοικίας», επισήμανε ο Γιουν.

Η ζήτηση εξακολουθεί να είναι ισχυρότερη στα ακριβότερα ακίνητα. Οι πωλήσεις κατοικιών αξίας κάτω των 100.000 δολαρίων μειώθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση, ενώ στην κατηγορία των 100.000 έως 250.000 δολαρίων η αύξηση ήταν μικρότερη του 1%.

Αντίθετα, οι πωλήσεις κατοικιών αξίας από 750.000 έως 1 εκατ. δολάρια αυξήθηκαν σχεδόν κατά 14%, ενώ στα ακίνητα αξίας άνω του 1 εκατ. δολαρίων η άνοδος έφτασε το 18%.

Σε περιφερειακό επίπεδο, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε όλες τις περιοχές των ΗΠΑ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, με μοναδική εξαίρεση τις βορειοανατολικές πολιτείες.

Το 25% των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε με μετρητά, έναντι 29% πριν από έναν χρόνο, ενώ οι αγοραστές πρώτης κατοικίας αντιπροσώπευσαν το 33% των συνολικών αγορών, από 30% τον αντίστοιχο περσινό μήνα.