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Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; - Όσα κατέγραψε η κάμερα της Allwyn
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
12:40 - 13 Ιουλ 2026

Ποιοι βρέθηκαν στο πολυσυζητημένο live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes; - Όσα κατέγραψε η κάμερα της Allwyn

Reporter.gr Newsroom
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Το εκρηκτικό live των Moby, Garbage και Pale Blue Eyes στο Release Athens Festival 2026 προσέλκυσε χιλιάδες θεατές στην Πλατεία Νερού και αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού.      

Αγαπημένες διαχρονικές επιτυχίες ξεσήκωσαν το κοινό και δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα, που θα τους μείνει χαραγμένη στο μυαλό για χρόνια.

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε ανάμεσα στους χιλιάδες παρευρισκόμενους πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της ελληνικής showbiz, τα οποία έδωσαν το «παρών» στη συναυλία και απόλαυσαν μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία.

Δείτε στο βίντεο ποιοι βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού:

{https://youtube.com/shorts/kEmm2X3wGI4}

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, η εμπειρία των επισκεπτών απογειωνόταν χάρη στις εκπλήξεις που επεφύλασσε για ακόμη μια φορά η Allwyn, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του Release Athens Festival ως χορηγός για 4η διαδοχική χρονιά.

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Η Allwyn χορηγός του Release Athens Festival για 4η διαδοχική χρονιά

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Karaoke από την Allwyn

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Το VIP μπαλκόνι της Allwyn στην Πλατεία Νερού

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Ενημέρωση για το Υπεύθυνο Παιχνίδι από την Allwyn

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