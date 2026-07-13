Πειραιώς: Τριάντα γυναίκες πρόσφυγες ολοκληρώνουν με επιτυχία την ακαδημία για γυναίκες πρόσφυγες

Σε μια εκδήλωση γεμάτη συγκίνηση, περηφάνια και αισιοδοξία, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Τράπεζα Πειραιώς, η ΜΕΤΑδραση και το ελληνικό παράρτημα του οργανισμού International Women Coffee Alliance (IWCA) τίμησαν την αποφοίτηση 30 γυναικών προσφύγων από τον τελευταίο κύκλο της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες.

Το πρόγραμμα αποτελεί πρωτοβουλία της Τράπεζας Πειραιώς και της Ύπατης Αρμοστείας και υλοποιείται στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς και ειδικότερα τις δράσεις στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων.

Η τελετή σηματοδότησε την τέταρτη χρονιά του προγράμματος, μιας πρωτοβουλίας με θετικό αντίκτυπο στη ζωή πολλών γυναικών, στηρίζοντάς τες να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευκαιρίες εργασίας και οικονομικής ανεξαρτησίας. Από την έναρξή της το 2023, η Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες έχει εξελιχθεί σε έναν χώρο ενδυνάμωσης, εξέλιξης και προοπτικών για συνολικά 273 γυναίκες με προσφυγικό υπόβαθρο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι 30 απόφοιτες που ολοκλήρωσαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις ειδικότητες βοηθού κουζίνας, υπαλλήλου ξενοδοχείου και coffee expert/barista, παρέλαβαν τις βεβαιώσεις συμμετοχής τους, ως αναγνώριση της προσπάθειας, της επιμονής και της αφοσίωσής τους στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις ίδιες και τις οικογένειές τους. Για πολλές από τις συμμετέχουσες που είναι μητέρες, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αποδείχθηκε καθοριστική, επιτρέποντάς τους να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα το πρόγραμμα και να αξιοποιήσουν πλήρως την ευκαιρία επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε η σημασία της συνεργασίας για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος, καθώς και ο καθοριστικός ρόλος του ιδιωτικού τομέα στη δημιουργία ευκαιριών για τους ανθρώπους που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σταθερή υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πρωτοβουλίας και αποδεικνύει πως οι ουσιαστικές συνεργασίες μπορούν να οδηγήσουν σε απτό και διαρκές κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

Η κα Αγγελική Μπούκη, Επικεφαλής της Μονάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε:

«H Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες αντικατοπτρίζει αυτό που πιστεύουμε στην Τράπεζα Πειραιώς ότι πρέπει να είναι η εταιρική υπευθυνότητα στην πράξη: όχι απλώς μια υπόσχεση αλλά μια δέσμευση που παράγει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Από το 2023 έως σήμερα, 273 γυναίκες πρόσφυγες έχουν λάβει επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης, ενώ σχεδόν μία στις τρεις συμμετέχουσες βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους έξι μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος. Δεν πρόκειται απλά για αριθμούς αλλά για στοιχεία που αντιπροσωπεύουν ζωές που αλλάζουν, ευκαιρίες που δημιουργούνται και νέα ξεκινήματα που γίνονται πραγματικότητα. Η πρωτοβουλία αυτή βρίσκεται στον πυρήνα της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Τράπεζας Πειραιώς, στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων».

Από την πλευρά της, η Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, κα Laura Lo Castro, τόνισε:

«Η πρωτοβουλία αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς εταίρους όπως η Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίοι όχι μόνο τη στήριξαν, αλλά ήταν και ανοιχτοί στις ιδέες που προέρχονταν από τις ίδιες τις συμμετέχουσες. Χάρη σε αυτή την προσέγγιση κατέστη εφικτή η υλοποίηση ουσιαστικών καινοτομιών, όπως η παροχή υπηρεσιών φροντίδας παιδιών κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, ώστε οι μητέρες να μπορούν να παρακολουθούν απρόσκοπτα την εκπαίδευσή τους».

Η συμβολή και η αφοσίωση της ΜΕΤΑδρασης και του IWCA αναγνωρίστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, καθώς οι δύο οργανισμοί στάθηκαν δίπλα στις συμμετέχουσες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, προσφέροντας όχι μόνο εκπαίδευση, αλλά και καθοδήγηση, ενθάρρυνση και ένα αίσθημα συμμετοχής και αποδοχής.

«Όταν οι γυναίκες πρόσφυγες έχουν την ευκαιρία να μάθουν, να εξελιχθούν και να προσφέρουν, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι: οι ίδιες, οι οικογένειές τους, αλλά και η χώρα μας, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Αυτή την ευκαιρία προσφέρει η Ακαδημία για Γυναίκες Πρόσφυγες. Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ένα εξαιρετικό παράδειγμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσα από τη στήριξη των γυναικών προσφύγων — ένα παράδειγμα που ελπίζουμε να ακολουθήσουν και άλλοι», δήλωσε η κα Λώρα Παππά, Πρόεδρος της ΜΕΤΑδρασης.

Από την πλευρά της, η κα Μαριλένα Κουίδου, Πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος της IWCA, υπογράμμισε τη σημασία τέτοιων ευκαιριών, απευθυνόμενη προς τις απόφοιτες: «Αν ένας cappuccino που παρασκευάστηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος μπορεί να ανοίξει μια πόρτα, να δημιουργήσει μια ευκαιρία ή να συμβάλει στην αλλαγή της ζωής έστω και μίας από εσάς, τότε αυτό είναι για εμάς η πραγματική επιτυχία».

Στο επίκεντρο της τελετής βρέθηκαν οι φωνές των αποφοίτων, οι ιστορίες των οποίων ανέδειξαν τόσο τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει όσο και τη δύναμη με την οποία συνεχίζουν να προχωρούν μπροστά.

«Ως πρόσφυγας, δεν ήταν εύκολο να ξεκινήσω τη ζωή μου από την αρχή — ιδιαίτερα ως μονογονέας με τρεις κόρες. Χάρη στο πρόγραμμα και στις δεξιότητες που απέκτησα, θα μπορέσω να βρω εργασία και να ολοκληρώσω τις σπουδές μου», μοιράστηκε η Rahaf, πρόσφυγας από τη Συρία.

Η Rim από τη Συρία, η οποία έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτη ανήλικη, μίλησε με θάρρος και ειλικρίνεια: «Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Ζω μόνη μου στην Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Έχω δει πολύ δύσκολες καταστάσεις και δεν ήθελα η ζωή μου να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να χτίσω κάτι διαφορετικό».

Οι μαρτυρίες αυτές αποτυπώνουν την ουσία της Ακαδημίας για Γυναίκες Πρόσφυγες: ενός προγράμματος που δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά και την αποκατάσταση της ελπίδας, της αυτοπεποίθησης και της προοπτικής για το μέλλον.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Oleksandra, πρόσφυγας από την Ουκρανία: «Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας».