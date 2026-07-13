Παραίτηση Κεδίκογλου από το ΣΥΡΙΖΑ - Συντάσσεται με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Την απόφασή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, αλλά και να στηρίξει ανοιχτά το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛ.Α.Σ., ανακοίνωσε σήμερα (13/7) ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου.

Ειδικότερα, μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Κεδίκογλου έκανε γνωστή την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο, σημειώνοντας πως πρόκειται για μια απόφαση «όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος». Όπως ανέφερε, ωστόσο, θεωρεί ότι αποτελεί αναγκαία επιλογή, καθώς ευθυγραμμίζεται με τις αρχές και τις αξίες που έχουν καθορίσει την πολιτική του πορεία όλα αυτά τα χρόνια.

«Λόγοι συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας έκαναν αυτονόητη αυτή μου την απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στους πολίτες με τους οποίους, όπως τόνισε, έχει οικοδομήσει «μια σχέση εμπιστοσύνης» και απέναντι στους οποίους αισθάνεται ότι έχει διαρκή υποχρέωση λογοδοσίας.

Στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Ο Συμεών Κεδίκογλου υπογράμμισε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής κινήθηκε στον προοδευτικό χώρο, με σταθερό στόχο, όπως ανέφερε, «μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφασή του το 2023 να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν θα μπορούσα λοιπόν να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ., με την οποία συντάσσομαι, ώστε να συμβάλω και εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική πατριωτική κατεύθυνση – τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Ο ίδιος τόνισε ότι είχε εκφράσει εξαρχής και με σαφήνεια τις προθέσεις του, επισημαίνοντας πως δεν θεωρεί ορθό να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που αφορούν το μέλλον ενός κόμματος από το οποίο έχει ήδη αποφασίσει να αποχωρήσει.