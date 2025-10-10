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Κούπερ (ΥΠΕΞ Βρετανίας): Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αποστολή βρετανικών ή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γάζα
Ειδήσεις
11:46 - 10 Οκτ 2025

Κούπερ (ΥΠΕΞ Βρετανίας): Δεν υπάρχει πρόβλεψη για αποστολή βρετανικών ή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, ξεκαθάρισε την Παρασκευή 10/10 ότι δεν υπάρχει σχέδιο για την αποστολή βρετανικών ή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γάζα μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Αυτό δεν είναι το σχέδιό μας, δεν υπάρχουν σχέδια για κάτι τέτοιο», δήλωσε η κ. Κούπερ σε συνέντευξή της στο BBC, υπογραμμίζοντας ότι ο ρόλος της Βρετανίας παραμένει διπλωματικός και υποστηρικτικός, όχι στρατιωτικός.

Ωστόσο, η υπουργός ανέφερε πως υπάρχει μια άμεση πρόταση για τις Ηνωμένες Πολιτείες να ηγηθούν μιας διαδικασίας επιτήρησης που θα διασφαλίζει την εφαρμογή της συμφωνίας.

«Οι ΗΠΑ θα επιβλέπουν την απελευθέρωση των ομήρων και θα εγγυηθούν ότι το πρώτο στάδιο της κατάπαυσης θα εφαρμοστεί πλήρως, μαζί με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», τόνισε.

Η κ. Κούπερ σημείωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταστήσει σαφές πως τα στρατεύματα που θα βρίσκονται στο πεδίο θα πρέπει να προέρχονται από γειτονικά κράτη.

«Αυτό είναι κάτι που αναμένουμε να συμβεί», πρόσθεσε, επισημαίνοντας πως η συμμετοχή περιφερειακών δυνάμεων είναι κρίσιμη για τη σταθερότητα της περιοχής.

Η Βρετανίδα υπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάπαυση του πυρός θα εφαρμοστεί άμεσα, ώστε να ξεκινήσει η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και να ανακουφιστεί ο πληθυσμός της Γάζας.

Τέλος, αποκάλυψε ότι γίνονται ήδη συζητήσεις για τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας, με στόχο τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα στη Γάζα, ενώ το Λονδίνο συνεχίζει να συμβάλλει μέσω διπλωματικών και οικονομικών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένης της αναζήτησης ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

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