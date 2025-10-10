Goldman Sachs: Υποβάθμιση τραπεζικών ομολόγων σε ευρώ λόγω υψηλών αποτιμήσεων

Αναλυτές της Goldman Sachs Group Inc. υποβάθμισαν τη σύστασή τους για τραπεζικές ομολογίες υψηλής ποιότητας σε ευρώ, κατεβάζοντάς την σε «underweight», λιγότερο από τρεις μήνες αφότου την είχαν αναβαθμίσει σε «overweight».

Όπως σημείωσαν οι αναλυτές, με επικεφαλής τον Lotfi Karoui, σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους πελάτες, τα τραπεζικά ομόλογα πλέον διαπραγματεύονται με ακόμη πιο σφιχτά spreads σε σύγκριση με την υπόλοιπη αγορά. Αυτή η εξέλιξη «περιορίζει σημαντικά την αξία του να διατηρεί κανείς μια ουδέτερη στάση στον κλάδο». Σύμφωνα με τους ίδιους, το premium spread που κάποτε προσέφεραν οι τραπεζικές ομολογίες «ανήκει πλέον ξεκάθαρα στο παρελθόν».

Η Goldman εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις υψηλές αποτιμήσεις και για τον αυξημένο δημοσιονομικό κίνδυνο των κρατών, με ιδιαίτερη έμφαση στη Γαλλία. Τονίζει ότι αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις τιμές των τραπεζικών ομολογιών σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά.

Αν και συνολικά οι ευρωπαϊκές τραπεζικές ομολογίες έχουν σημειώσει άνοδο μέσα στο έτος, ενισχυμένες από την αισιοδοξία των επενδυτών για τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα, οδηγώντας σε ρεκόρ ανόδου αυτής της κατηγορίας ριψοκίνδυνου χρέους, ορισμένα ομόλογα γαλλικών τραπεζών έχουν πληγεί από την πολιτική αστάθεια στη χώρα.

«Σε όλες τις χώρες, διατηρούμε επιφυλακτική στάση απέναντι στους Γάλλους εκδότες, δεδομένης της πολιτικής ρευστότητας και των δημοσιονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Γαλλία», σημείωσαν οι αναλυτές της Goldman Sachs.