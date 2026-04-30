Attica: Στα €756,9 εκατ. ο τζίρος του 2025 - H κρίση και τα ρυθμιστικά βάρη

Με βάση την εταιρεία, η διαχείριση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου παραμένει απαιτητική και κατά τη χρήση 2026, καθώς οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές κανονιστικές υποχρεώσεις συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη λειτουργική βάση, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Ανθεκτικός παρέμεινε ο ο κύκλος εργασιών της Attica Α.Ε. Συμμετοχών με βάση την ανακοίνωση που παράλληλα σημειώνει ότι η συγκυρία και η αύξηση του λειτουργικού κόστους επηρέασαν τα αποτελεσματα. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €756,9 εκατ. έναντι €747,8 εκατ. το 2024, ενώ το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε €668,6 εκατ. έναντι €624,0 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Συνοπτικά με βάση τη διοίκηση καταγράφονται τα εξής;

Ενοποιημένος κύκλος εργασιών €756,9 εκατ. (+1,2% έναντι 2024)

EBITDA €85,4 εκατ. (-11,3%), αντανακλώντας κυρίως την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω νέων περιβαλλοντικών κανονισμών και δαπανών αναβάθμισης στόλου

Καθαρά αποτελέσματα: ζημίες €33,7 εκατ. έναντι κερδών €17,5 εκατ. το 2024, σε μη συγκρίσιμη βάση, λόγω μη επαναλαμβανόμενων και εκτάκτων στοιχείων

Ωστόσο σε εξέλιξη είναι το επενδυτικό πρόγραμμα ανανέωσης και ενεργειακής αναβάθμισης στόλου αλλά και η ηπιτάχυνση ψηφιακού μετασχηματισμού με έμφαση στην πελατοκεντρικότητα και την αξιοποίηση δεδομένων

Το ρυθμιστικό πλαίσιο

Στο μεταξύ, η αύξηση του λειτουργικού κόστους οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή του νέου περιβαλλοντικού κανονιστικού πλαισίου (EU ETS, FuelEU Maritime, SECA), καθώς και σε αυξημένες δαπάνες που σχετίζονται με την αναβάθμιση και συντήρηση του στόλου και το μισθολογικό κόστος των πληρωμάτων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, το κόστος συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς εκτιμάται σε €63 εκατ. περίπου για το 2025, ενώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αυξήθηκαν οι δαπάνες για αναβαθμίσεις πλοίων και επισκευές κατά €13 εκατ. και για αμοιβές πληρωμάτων κατά €4,9 εκατ. λόγω της εφαρμογής της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €85,4 εκατ. από €96,3 εκατ. το 2024.

Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκε σε ζημίες €33,7 εκατ., περιλαμβάνοντας μη επαναλαμβανόμενα έξοδα €23,6 εκατ. Αντίστοιχα, στη χρήση 2024 είχαν καταγραφεί κέρδη €17,5 εκατ., τα οποία περιλάμβαναν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα €28,2 εκατ. καθώς και κέρδη €20,2 εκατ. από πώληση δραστηριότητας στο εξωτερικό.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση

Όπως, δε, αναφέρεται, ο Όμιλος διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και ρευστότητα, παρά την υλοποίηση εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος.

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε €440,8 εκατ. από €501,5 εκατ. στις 31.12.2024, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε € 515,6 εκατ. από € 540,4 εκατ. Ο συντελεστής μόχλευσης ανήλθε σε 54% από 52% στις 31.12.2024.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως της μητρικής Εταιρίας.

Αγορές και μεταφορικό έργο

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται με τέσσερα εμπορικά σήματα (Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines) και διέθετε στόλο 37 πλοίων στις 31.12.2025.

Στη χρήση 2025, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο και Σαρωνικό) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας - Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

Τα πλοία του Ομίλου μετέφεραν 6,96 εκατ. επιβάτες έναντι 7,29 εκατ. το 2024 (-4,5%), 1,26 εκατ. Ι.Χ. οχήματα έναντι 1,30 εκατ. (-3,4%), και 0,54 εκατ. φορτηγά οχήματα έναντι 0,53 εκατ. (+0,5%), ενώ τα δρομολόγια μειώθηκαν κατά 1,6%.

Επενδυτικό πρόγραμμα

Ο Όμιλος, με βάση την ανακοίνωση, συνεχίζει την υλοποίηση στρατηγικού του σχεδιασμού που έχει ως βασικούς άξονες την πράσινη μετάβαση και ανανέωση του στόλου, την πελατοκεντρικότητα, καθώς και τη μετάβαση του Ομίλου σε ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.

Στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης του στόλου, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους €22,6 εκατ. για την εγκατάσταση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού των εκπομπών αερίων.

Παράλληλα, ο Όμιλος επιταχύνει την ανανέωση του στόλου του μέσω αποεπένδυσης παλαιότερων πλοίων και απόκτησης νεότερων, με το πρόγραμμα να επεκτείνεται και το 2026, με την πώληση έξι παλαιότερων πλοίων και την απόκτηση τριών νεότερων.

Παράλληλα, όπως τονίζεται, ενισχύεται η πελατοκεντρική στρατηγική μέσω επιτάχυνσης του ψηφιακού μετασχηματισμού, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, την αξιοποίηση δεδομένων και την ανάπτυξη προσωποποιημένων υπηρεσιών. Προς την κατεύθυνση αυτή, υλοποιείται σειρά ενεργειών που αφορούν την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για το επιβατικό κοινό.

Σε επίπεδο λειτουργικής αποδοτικότητας, οι δραστηριότητες στην Αδριατική ενοποιούνται σε μία ενιαία εταιρική δομή, αντικαθιστώντας το προηγούμενο πολυεταιρικό σχήμα.

Παράλληλα, υλοποιούνται στοχευμένες ενέργειες περιορισμού του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας του στόλου, μέσω ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών, scrubbers και αναδιάρθρωσης του στόλου.

Προοπτικές 2026

Με βάση την εταιρεία, η διαχείριση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου παραμένει απαιτητική και κατά τη χρήση 2026, καθώς οι αυξανόμενες περιβαλλοντικές κανονιστικές υποχρεώσεις συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη λειτουργική βάση, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων – η τιμή Brent μόλις πρόσφατα ξεπέρασε τα 125$/bbl από 60,9$/bbl την 31.12.2025 - λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η Διοίκηση είχε ήδη προβεί, όπως τονίζεται, σε μερική αντιστάθμιση του κόστους καυσίμων πριν την έναρξη της κρίσης και επιπρόσθετα έχει προχωρήσει σε σειρά ενεργειών με στόχο τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμων. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, εξετάζοντας όλα τα πιθανά επιπρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση μιας παρατεταμένης περιόδου αβεβαιότητας.