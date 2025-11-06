Σαρρηγεωργίου: Η τεχνολογία μπορεί να μειώσει το κόστος και να αυξήσει την προσβασιμότητα στην ασφάλιση
14:44 - 06 Νοε 2025

Ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, βρέθηκε στις ΗΠΑ ως προσκεκλημένος του Πανεπιστημίου Columbia, στο πλαίσιο της φετινής Εβδομάδας Κλίματος της Νέας Υόρκης (Climate Week NYC), τον θεσμό που για μια ολόκληρη εβδομάδα κάθε χρόνο μετατρέπει την πόλη στο παγκόσμιο επίκεντρο του κλιματικού διαλόγου.
Το Πανεπιστήμιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Εβδομάδα Κλίματος της Νέας Υόρκης, καθώς διοργανώνει αλλά και συμμετέχει σε μια σειρά από εκδηλώσεις στις οποίες παρουσιάζει τις πρωτοποριακές του έρευνες, ενθαρρύνει διεπιστημονικές συζητήσεις μεταξύ ειδικών και φοιτητών και αναδεικνύει καινοτόμες και συγκεκριμένες δράσεις για το κλίμα.
Οι σχετικές πρωτοβουλίες διοργανώνονται από το School of Engineering and Applied Science του Columbia, το Climate School και το Columbia Business School, και φέτος το πρόγραμμα άνοιξε τις «πύλες» του με μια ξεχωριστή συζήτηση σε ύφος fireside chat με τον Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, με τίτλο "Navigating Climate Challenges: Resilience through Insurance, Markets and Public Policy".
Στη συνομιλία του με την Κοσμήτορα του Columbia Climate School, Alexis Abramson, παρουσία των φοιτητών του Columbia, ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου μίλησε για το πώς η κλιματική αλλαγή αναδιαμορφώνει την ασφαλιστική αγορά παγκοσμίως, τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και το ότι o ασφαλιστικός κλάδος είναι πολύ πιο δυναμικός από ό,τι ορισμένοι μπορεί να θεωρούν.
Κάτοχος BSc και MSc του School of Engineering and Applied Science του Πανεπιστημίου Columbia ο ίδιος, ο κ. Σαρρηγεωργίου ξεκίνησε την ομιλία του με μια αναδρομή στη φοιτητική του πορεία, μιλώντας για τη μέρα που προσγειώθηκε στις ΗΠΑ, «ένας πρωτοετής φοιτητής 18 χρόνων με δίψα για αυτό που ανοιγόταν μπροστά μου», όπως είπε ο ίδιος. Αναφέρθηκε επίσης στο ότι αν και συνέχισε τις σπουδές του με ένα ΜΒΑ, αφού επιθυμία του ήταν να ασχοληθεί με τη Διαχείριση Κεφαλαίων, η επαγγελματική του διαδρομή τον οδήγησε τελικά στις ασφάλειες, «κλάδο που σταδιακά ερωτεύτηκε», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας στο κύριο μέρος της ομιλίας του, ο κ. Σαρρηγεωργίου επικεντρώθηκε στη μεγάλη πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στην ασφάλιση. Πιο συγκεκριμένα, ο Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH, υπογράμμισε το τεράστιο κενό κάλυψης που υπάρχει στην Ευρώπη, όπου μόνο το 25% των περιοχών είναι ασφαλισμένο έναντι φυσικών καταστροφών, πράγμα που σημαίνει ότι το υπόλοιπο 75% παραμένει ανασφάλιστο. Δεν παρέλειψε φυσικά να αναφερθεί και στη χώρα μας, και στις καταστροφικές επιπτώσεις της κακοκαιρίας Daniel, οι οποίες είχαν ένα εκτιμώμενο κόστος της τάξης των 2,5 δις. Συμπληρωματικά, μίλησε για το φαινόμενο του λεγόμενου “charity hazard”, την τάση δηλαδή που έχουν οι πολίτες να βασίζονται στη βοήθεια που θα λάβουν από το Κράτος σε περίπτωση ενός καταστροφικού γεγονότος μεγάλης εμβέλειας.
Εξίσου ενδιαφέρον αλλά κυρίως διαφωτιστικό, ήταν το κομμάτι της ομιλίας του κ. Σαρρηγεωργίου στο οποίο αναφέρθηκε, στο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης και το πώς αυτή μετασχηματίζει την ασφάλιση, καθώς και τον τρόπο που αναδιαμορφώνει την κοστολόγηση και τη διαχείριση του ​ κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, χαρακτήρισε την ΑΙ ως ένα εργαλείο εκδημοκρατισμού της τεχνολογίας, αφού στο παρελθόν μόνο εξειδικευμένα τμήματα μιας εταιρείας είχαν πρόσβαση σε τόσο υψηλού επιπέδου τεχνολογίες. Επιπλέον, τόνισε πως η Eurolife FFH έχει ήδη υιοθετήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην τιμολόγηση, την εξυπηρέτηση των πελατών της και τον εντοπισμό απάτης (fraud detection), ενώ εξήγησε επίσης το πώς η τεχνολογία μπορεί να μειώσει το κόστος και να αυξήσει την προσβασιμότητα στην ασφάλιση, και κατά συνέπεια να συμβάλει στη μείωση του κενού προστασίας.
Κλείνοντας, ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου απηύθυνε ένα μήνυμα στους φοιτητές που παρευρίσκονταν στο κοινό, ενθαρρύνοντάς τους να δουν την ασφαλιστική αγορά ως ένα χώρο επαγγελματικών ευκαιριών, καθώς «ανοίγει» προοπτικές που δε συνδέονται αποκλειστικά με τις ασφάλειες, αλλά και με την ψηφιακή μετάβαση, την εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης ή το digital marketing.
