Alpha Bank: Μεγάλο deal στην Κύπρο - Συμφωνία με Universal Life Insurance και Altius

Η Alpha Bank ανακοινώνει την επίτευξη συμφωνίας επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων συναλλαγών στρατηγικής σημασίας στον ασφαλιστικό κλάδο της Κύπρου.

Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία επί των βασικών εμπορικών και νομικών όρων για έναν στρατηγικό συνδυασμό ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο, μεταξύ της Universal Life Insurance Public Company Ltd. («Universal») και της Altius Insurance Ltd. («Altius»), ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία ενός από τους τρεις μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στην Κύπρο, τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους, με ηγετική θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας.

Ειδικότερα, η Alpha Bank έχει συμφωνήσει:

- με τους μετόχους της Altius Insurance Ltd. («Altius») για την απόκτηση του συνόλου του μετοχικού της κεφαλαίου (η «Συναλλαγή Altius»), και

- με την πλειοψηφία των μετόχων της Universal Life Insurance Public Company Ltd. («Universal») για:

τη συγχώνευση της Universal και της Altius σε μία ενιαία συνδυασμένη ασφαλιστική εταιρεία (η «Ενιαία Εταιρεία»), και τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank θα αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στην Ενιαία Εταιρεία, με αποτέλεσμα ο Όμιλος Alpha Bank να κατέχει πλειοψηφικό ποσοστό σε αυτή (η «Συναλλαγή Universal» και, από κοινού με τη Συναλλαγή Altius, η «Συναλλαγή»).

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, η Alpha Bank θα συνάψει μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με τον βασικό μέτοχο της Universal, τον Όμιλο Photos Photiades, με στόχο την από κοινού υλοποίηση των ασφαλιστικών αναπτυξιακών στόχων των μερών στην Κύπρο και πέραν αυτής. Επιπροσθέτως, η διοικητική ομάδα της Altius παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη υλοποίησης του κοινού στρατηγικού σχεδίου, διασφαλίζοντας τη λειτουργική συνέχεια και μειώνοντας ουσιωδώς το ρίσκο υλοποίησης της συμφωνίας και ολοκλήρωσης της ενοποίησης.

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Ενιαία Εταιρεία εκτιμάται ότι θα κατατάσσεται μεταξύ των τριών κορυφαίων ασφαλιστικών ομίλων στην Κύπρο τόσο στους κλάδους Ζωής όσο και στους Γενικούς Κλάδους, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στον τομέα Ατυχημάτων και Υγείας.

Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι γι’ αυτό το τολμηρό βήμα να διαμορφώσουμε την κυπριακή ασφαλιστική αγορά, μέσω της επένδυσής μας σε δύο εταιρείες για να δημιουργήσουμε τον τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο στη χώρα. Διαμορφώνουμε μια στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Photos Photiades, που

ανήκει σε μία από τις πιο σεβαστές επιχειρηματικές οικογένειες της Κύπρου, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής πρότασης στον ασφαλιστικό τομέα και για την περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μας με την κυπριακή επιχειρηματική κοινότητα. Συνδυάζοντας την ισχυρή εμπορική παρουσία της Universal και τη μακρόχρονη ηγετική της θέση στους κλάδους Ζωής και Υγείας, μαζί με τις ισχυρές ασφαλιστικές δυνατότητες της Altius και την αποδεδειγμένη τεχνογνωσία της στο bancassurance, δημιουργούμε μια ισχυρή ασφαλιστική πλατφόρμα με σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Ανυπομονώ ιδιαίτερα να συνεργαστώ με τον Παύλο Φωτιάδη και την ομάδα του για τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού ομίλου υψηλών προδιαγραφών που, με τη συμβολή του υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού τόσο της Universal όσο και της Altius, θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων και μια εξαιρετική εμπειρία πελάτη. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στον Δούκα Παλαιολόγο, ένα έμπειρο στέλεχος του ασφαλιστικού κλάδου και βασικό μέτοχο της Altius, ο οποίος ηγήθηκε του μετασχηματισμού της. Ο Δούκας Παλαιολόγος αποτελεί διαχρονικό συνεργάτη της Alpha Bank, τα τελευταία είκοσι χρόνια. Η διπλή αυτή συναλλαγή επαναβεβαιώνει τη μακροχρόνια δέσμευση της Alpha Bank στην κυπριακή αγορά, όπου φιλοδοξούμε να στηρίξουμε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την ευρύτερη οικονομία, προσφέροντας τραπεζικές και ασφαλιστικές λύσεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή τους ποιότητα, καινοτομία και αξιοπιστία».

Η Συναλλαγή είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με την πολιτική διαχείρισης κεφαλαίων της Alpha Bank και υπερκαλύπτει όλα τα κριτήρια εξαγορών και συγχωνεύσεων σε επίπεδο Ομίλου, που έχουν ανακοινωθεί δημοσίως, προσφέροντας:

• απόδοση επί του δεσμευόμενου κεφαλαίου (RoCET) άνω του 20%,

• ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 2%, με τα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων στην Κύπρο να αυξάνονται άνω του 20%,

• βελτίωση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoTE) άνω των 30 μονάδων βάσης, και

• περιορισμένη επίπτωση, της τάξης των 23 μονάδων βάσης, στον δείκτη CET1, πλήρως συμβατή με τη πολιτική διανομής κεφαλαίων της Alpha Bank

που έχουν ανακοινωθεί δημοσίως.

Ο συμπληρωματικός χαρακτήρας της συγχώνευσης επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής της Alpha Bank, ενισχύοντας την ποιότητα, τη διαφοροποίηση και την ανθεκτικότητα της βάσης εσόδων μέσω αυξημένης παραγωγής εσόδων που εδράζονται στις προμήθειες και χαρακτηρίζονται ως χαμηλής κεφαλαιακής έντασης.

Η Συναλλαγή αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες, αξιοποιώντας ένα διευρυμένο δίκτυο περίπου 400 ασφαλιστικών πρακτόρων και μία βάση 100.000 πελατών, υπερδιπλασιάζοντας τις δυνατότητες του Ομίλου για διασταυρούμενες πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων και διασφαλίζοντας πρόσθετα έσοδα από υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Οι συνέργειες αυτές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

• την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Altius στον κλάδο Ζωής και στους Γενικούς Κλάδους και της τεχνογνωσίας της Universal στους κλάδους Ζωής και Υγείας μέσω ενός διευρυμένου, ενιαίου δικτύου διαμεσολαβητών, διευρύνοντας την εμπορική διάθεση προϊόντων στους πελάτες, και

• την περαιτέρω ανάπτυξη του μοντέλου bancassurance, αξιοποιώντας το αποδεδειγμένο ιστορικό επιδόσεων και την τεχνογνωσία της Altius, μέσω στενής συνεργασίας και σχετικής συμφωνίας bancassurance με την Alpha Bank Κύπρου, δημιουργώντας ένα υψηλής απόδοσης δίκτυο διανομής, ευθυγραμμισμένο με την ενισχυόμενη θέση του Ομίλου στην κυπριακή αγορά.

Η Συναλλαγή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής της Alpha Bank για τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου, ανθεκτικού και κεφαλαιακά αποδοτικού ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και την κυπριακή οικονομία. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων και της εκπλήρωσης των συνήθων αιρέσεων. Η Alpha Bank θα ενημερώνει τους επενδυτές για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σε σχέση με τη Συναλλαγή, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Όμιλος Φώτος Φωτιάδης: Στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Alpha Bank

Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ανακοίνωσε από τη μεριά της ότι έχει καταλήξει σε προκαταρκτικούς όρους στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των ασφαλειών, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού και οράματός του.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ως ο βασικότερος μέτοχος της Universal Life, έχει συνάψει συμφωνία μ’ έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς Ομίλους της Ελλάδας, την Alpha Bank S.A., η οποία θα σηματοδοτήσει μια νέα δυναμική στο ασφαλιστικό και τραπεζικό οικοσύστημα της Κύπρου. Η συνεργασία των δύο Ομίλων, η οποία υπόκειται στις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις, περιλαμβάνει την συμμετοχή της Alpha Bank S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της Universal Life, την συγχώνευση της Altius Insurance με την Universal Life σε έναν ενιαίο και ισχυρό ασφαλιστικό οργανισμό, καθώς και συμφωνία τραπεζοασφάλισης( bancassurance) με την Alpha Bank Κύπρου. H Alpha Bank S. A. θα αποκτήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου του ενοποιημένου σχήματος ενώ ο Όμιλος Φωτιάδη θα διατηρήσει σημαντική συμμετοχή με την διοίκηση να ασκείται από κοινού.

Με τη νέα δομή διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό μοντέλο, ικανό να προσφέρει πλήρες φάσμα ασφαλιστικών λύσεων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, με σημαντικά διευρυμένο δίκτυο διανομής. Παράλληλα, μέσα από την ενιαία τεχνογνωσία, εμπειρία και τις υποδομές που παρέχει το νέο επιχειρηματικό σχήμα, θα στοχευθούν τρόποι διείσδυσης της Universal Life στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας.

Μιλώντας για την συνεργασία αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Universal Life κ. Παύλος Φωτιάδης ανέφερε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της Universal Life και την προστιθέμενη αξία στους πελάτες της. Διατηρώντας την εταιρική της ταυτότητα, και με τη σταθερή στήριξη πλέον και του Ομίλου της Alpha Bank, είμαι πεπεισμένος ότι η Universal Life, η πρώτη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, ενισχυμένη από το Προσωπικό και ασφαλιστικό δυναμικό της Altius Insurance, θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία αξιοποιώντας τις νέες προοπτικές που διανοίγονται μπροστά της. Η νέα αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να πρωτοπορούμε και να διαμορφώνουμε ενεργά το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο, καθώς και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για διεθνοποίηση των εργασιών μας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία αυτή και ευχαριστούμε τον Όμιλο Alpha Bank και ιδιαίτερα τον CEO Βασίλη Ψάλτη για την εμπιστοσύνη και πρωτίστως για το κοινό όραμα».

Συνεχίζοντας ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life κ. Έβαν Γαβάς υπογράμμισε: «Καλωσορίζουμε τη νέα στρατηγική συνεργασία, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για εμάς καθώς δίνει περαιτέρω ώθηση στην υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά τη διαχρονική μας δέσμευση για παροχή σύγχρονων, ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στον Κύπριο καταναλωτή. Ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, έχοντας τη στήριξη δύο μεγάλων και αξιόπιστων επιχειρηματικών Ομίλων».