ΧΑ: Η μεταβλητότητα της Eurobank και τα blue chips που ξεχωρίζουν

Νέα απόπειρα διάσπασης της σημαντικής αντίστασης των 2110 μονάδων βρίσκεται προ των πυλών στο ΧΑ, με τον ΓΔ να εκκινεί σήμερα από τις 2100 μονάδες μετά το χθεσινό +0,8% και την συνεισφορά του ΤΙΤΑΝ (+2,6%), της ΕΕΕ (+1,5%) αλλά και της ΕΥΡΩΒ (+3%) που τις τελευταίες συνεδριάσεις είναι μια κατηγορία από μόνη της με την δυσκολονόητη πορεία της.

Πιο αναλυτικά τις τελευταίες 4 συνεδριάσεις η Eurobank έχει καταγράψει στη σειρά +4,6% / -4,4% / -2,6% / +3% με συνολικές συναλλαγές 125 εκ. μετοχών που αντιστοιχούν σε 430 εκ. ευρώ, μεταβλητότητα που δεν δικαιολογείται από την ειδησεογραφία αλλά και από το γενικότερο κλίμα.

Η αγορά πάντως έχει βρει σημαντικές βοήθειες από άλλα blue chips που κινούνται είτε σε υψηλά έτους είτε και σε ιστορικά υψηλά , με τις εταιρίες του ομίλου Viohalco (ΕΛΧΑ, ΒΙΟ, CENER) , την ΔΕΗ, την ΜΟΗ και τον ΤΙΤΑΝ να πρωταγωνιστούν στις κινήσεις του μήνα.

Σε επιχειρηματικές εξελίξεις χθες είχαμε τις ανακοινώσεις της ΛΑΜΔΑ για τα αποτελέσματα ενεαμήνου με τα σημαντικότερα στοιχεία του NAV στα τέλη Σεπτεμβρίου στα 9,20 (τρέχουσα τιμή 7,08), τα καθαρά κέρδη στα 116 εκ. και σημαντική αύξηση στα ebitda margin του core business (malls). Να σημειώσουμε ότι ως γνωστό η εταιρία δεν έχει λογιστικοποιήσει τις υπεραξίες από την διαφορά κόστους και εμπορικών τιμών, κάτι που γίνεται μόνο μετά από πωλήσεις είτε γης είτε κατοικιών όπως στην περίπτωση της πώλησης 250.000 τμ στην ΙΟΝ με αναμενόμενο κέρδος 450 εκ. περίπου που θα φανεί στα μεγέθη το επόμενο 18μηνο.

Η ΕΥΔΑΠ από την πλευρά της κατέθεσε τις δικές της προτάσεις για το μεγάλο θέμα της διαχείρισης του νερού, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και αυξήσεις στα τιμολόγια (επαγγελματικών κυρίως μετρητών).

Επαληθεύτηκαν οι πληροφορίες της αγοράς για προχωρημένες συζητήσεις της Credia Bank για την απορρόφηση της Παντελάκης ΑΕΠΕΥ (χωρίς την Asset Wise) με μεγάλη πιθανότητα για οριστικοποίηση του deal το επόμενο διάστημα.

Τα στοιχεία της ΤτΕ επιβεβαίωσαν τα μεγέθη 11μήνου σχετικά με το καθαρό αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού με το πλεόνασμα να εκτινάσσεται στα 6,4 δις και το πρωτογενές στα 13,9 δις ευρώ.

Θετικά τα κλεισίματα χθες στις διεθνείς αγορές (S&P +0.8% / Nasdaq +1.4%) κάτι που δείχνει θετική διάθεση και για το ΧΑ τουλάχιστον στο ξεκίνημα της συνεδρίασης.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης