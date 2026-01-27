ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική: Πρωτοβουλίες ESG και Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σε μία περίοδο όπου οι εταιρικές επιδόσεις και η κοινωνική υπευθυνότητα δεν είναι πλέον έννοιες που συγκλίνουν απλά στο λόγο, αλλά στερεώνονται στην πράξη, η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024, που αναδεικνύει τον – πολυδιάστατο – ρόλο της στην ελληνική κοινωνία και αγορά. Η έκθεση, προϊόν εκτεταμένης εσωτερικής ανασκόπησης, επιχειρεί να απαντήσει στο πώς μία παραδοσιακή ασφαλιστική εταιρία μπορεί να συνδυάσει υψηλές παραγωγικές επιδόσεις με περιβαλλοντική ευαισθησία, ανθρώπινες αξίες και διαφάνεια στη διακυβέρνηση.

Στρατηγική ESG

Στην καρδιά της έκθεσης βρίσκεται η δέσμευση της εταιρίας να ενσωματώσει πλήρως τις τρεις πτυχές του ESG — περιβάλλον (E), κοινωνία (S) και διακυβέρνηση (G) — στη λειτουργία και τον σχεδιασμό της. Η ΜΙΝΕΤΤΑ έχει συνειδητοποιήσει ότι ο ρόλος της υπερβαίνει τη στενή επιχειρηματική δραστηριότητα και επεκτείνεται στην κλιματική αλλαγή, τη χρήση πόρων, τη συμπερίληψη προσωπικού και συνεργατών, καθώς και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η εταιρία τοποθετεί την ESG στρατηγική της ως πυλώνα που θα υπερβεί τα όρια της τυπικής εταιρικής ευθύνης. Τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η βιωσιμότητα δεν είναι δευτερεύον μέλημα, αλλά ενσωματωμένη στη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική της υπόσταση.

Περιβάλλον — Κλιματική Δράση και Πόροι

Η ΜΙΝΕΤΤΑ επεξεργάζεται πολιτικές μείωσης εκπομπών, ορθολογικής χρήσης ενέργειας και υπεύθυνης διαχείρισης φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό ενσωματώνονται πολιτικές, στόχοι και δείκτες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και πρωτοβουλίες για κυκλική οικονομία και διαχείριση αποβλήτων.

Προβλέπεται επίσης η ένταξη νέων πρακτικών που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη λειτουργία της εταιρίας αλλά και την υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στην κοινωνία.

Κοινωνική Συνεισφορά και Άνθρωποι

Στο επίκεντρο της κοινωνικής διάστασης, η ΜΙΝΕΤΤΑ παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα δράσεων που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ίση μεταχείριση και τη διαφορετικότητα. Η εταιρία ξεχωρίζει τη σημασία της καλής εργασιακής κουλτούρας ως προϋπόθεση για παραγωγικότητα και κοινωνική συνοχή, ενώ υπογραμμίζει ταυτόχρονα τη δέσμευσή της στην προστασία των καταναλωτών και των τελικών χρηστών των προϊόντων της.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται στρατηγικός πόρος, για αυτό και προβλέπονται μέτρα υγείας και ασφάλειας, προγράμματα κατάρτισης, καθώς και δράσεις κοινωνικής πρόνοιας και ευαισθητοποίησης. Τρέχουν επίσης πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της ευαλωτότητας ομάδων και στην υποστήριξη κοινωνικών σκοπών που υπερβαίνουν τα όρια της εταιρικής λειτουργίας.

Διακυβέρνηση και Εταιρική Διάρθρωση

Η διακυβέρνηση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς άξονες λειτουργόας της εταιρείας. Η έκθεση, μάλιστα, αποτυπώνει τη δομή και τις αρμοδιότητες των διοικητικών και εποπτικών οργάνων, τον τρόπο διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικών ελέγχων, καθώς και τις πολιτικές ενάντια στη διαφθορά και την αθέμιτη πρακτική.

Επισημαίνεται η σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της συνεχιζόμενης επιχειρησιακής συνέχειας ως μέσων διασφάλισης της εμπιστοσύνης των μετόχων και των συνεργατών.

Οικονομικά και Αγορά — Το Πλαίσιο μιας Ανάπτυξης

Αξίζει βέβαια να επισημανθεί και η θέση της ΜΙΝΕΤΤΑ στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Το 2024 καταγράφηκε μία σημαντική αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων, με συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να υπερβαίνουν τα 79,39 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντιπροσωπεύει ανάπτυξη περίπου 18,6% σε σχέση με το 2023.

Τα οικονομικά αποτελέσματα συνοδεύονται από αυξημένη διεύρυνση της πελατειακής βάσης και ενδυνάμωση της θέσης της εταιρίας σε διάφορους ασφαλιστικούς κλάδους, ενισχύοντας τη στρατηγική που συνδυάζει βιώσιμη λειτουργία με δυναμική επιχειρηματική παρουσία στην αγορά.

Κερδοφορία, κοινωνική προσφορά και περιβαλλοντική ευθύνη βαδίζουν παράλληλα.





